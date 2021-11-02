"Суцільний крик": волонтер розповіла про катастрофічну ситуацію в COVID-лікарнях Одеси

Вона повідомила, що на все місто в лікарнях залишилося не більше 20 місць для пацієнтів і беруть тільки з середньою тяжкістю захворювання. Люди, яким потрібна реанімація - в черзі й змушені перебувати вдома. Для однієї з пацієнток рідні знайшли вертоліт за 10 тисяч доларів, щоб транспортувати її в інше місто, але місця і там не знайшли.

"У нас реально пекло. Дзвінки шквалом вже. Місць майже немає - на все місто трохи більш як 20, в ручному режимі запихаємо кого куди можна. Беруть тільки середню тяжкість. Реанімаційні місця - катастрофа. Черги вже і в стаціонарах і вдома лежать реанімаційні. Вранці родичі однієї пацієнтки знайшли вертоліт за 10 тисяч доларів для того, щоб транспортувати в інше місто! Але місця не знайшли. Концентратори привозять, ми їх миємо, міняємо фільтри та відразу вже видаємо тим, хто стоїть в черзі. У двох співробітників фонду близькі загриміли в реанімації (не ковид) і ми їм насилу знайшли місце. Ковід зніс всю систему", - описала ситуацію Кожевнікова.

Також волонтер розповіла моторошну історію про літню жінку, яку дочка вже три тижні намагається витягнути з коронавірусу. Жінка продала все, що можна, але шансів на порятунок практично немає.

"Шукаю місце для бабусі, яку дочка тягне вже три тижні. Вона продала вже все. Борги 50 тисяч. На останньому виклику у неї, спілкуюся з лікарем швидкої - пацієнтка термінальна. Зробити нічого не можна. Сатурація 30. Пробачте. Пояснюю доньці, що мама вмирає. Чую крик. Суцільний крик. Прошу сісти з мамою поруч, взяти за руку і просто дати їй спокійно піти", - додала Кожевнікова.

Вона зізнається, що в Одесі трапляються абсолютно неймовірні та жахливі ситуації. До неї звернулися родичі пацієнта, якого ще 15 жовтня госпіталізували в одну з районних лікарень. Знайти його не можуть. Кожевнікова знайшла пацієнта - він помер ще 20 жовтня.

"Я знайшла. Помер 20.10. Сьогодні 1.11. Як таке може бути? Моя голова відмовляється це все приймати. Записи в телефоні гірше будь-якого фільму жахів", - журиться волонтер.