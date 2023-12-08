Всплыли новые подробности об iPhone SE 4-го поколения

Що відомо вже зараз

Согласно утечкам внутренних документов и частично собранных прототипов, следующее поколение смартфона iPhone SE, ожидаемого в 2024 году, будет оснащено литий-ионными батареями с обозначением A2863 и емкостью 3 279 мА/ч. Это значительное увеличение по сравнению с батареей iPhone SE третьего поколения, где емкость составляет всего 2 018 мА/ч.

Хотя слухи утверждают, что Apple разработала новые аккумуляторы с улучшенными тепловыми характеристиками для iPhone 16 Pro, для iPhone SE четвёртого поколения, очевидно, будут использоваться существующие аккумуляторы для экономии затрат.

Это решение обусловлено желанием Apple сохранить более доступную цену, учитывая, что создание новых компонентов требует дополнительных затрат на исследования и разработку.

Этот подход соответствует стратегии Apple, которую компания придерживалась в предыдущих моделях iPhone SE, таких как iPhone SE второго поколения, который использовал тот же аккумулятор, что и iPhone 8.

Однако стоит отметить, что информация сейчас предварительная, и планы Apple могут измениться перед официальным выпуском устройства, особенно учитывая, что до выхода еще достаточно времени.

Помимо увеличенной емкости аккумулятора, ожидается, что iPhone SE четвёртого поколения получит новый дизайн, базирующийся на iPhone 14, а также порт USB-C и кнопку Action Button.