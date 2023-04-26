Всплыли новые детали скандала вокруг самой пожилой матери Украины и издевательства над дочерью

Что рассказывают соседи

Так, по словам жильцов дома, в последние несколько недель конфликты в семье были регулярными. Как рассказала журналистам одна из соседок, она стала свидетелем, как Валентина Пидвербная стучала в дверь тамбура, так как ее дочь Анна-Мария закрылась от женщины в квартире.

"Когда ребенок услышал, что вместе с матерью находилась я и еще одна соседка - она открыла дверь. Когда Анна открыла, то попросила помощи. Я спросила, нужно ли вызвать полицию и соцслужбы, на это Анна ответила, что да, надо вызвать", - вспоминает женщина.

Она добавила, что в этот момент Поддубная-старшая принялась на нее кричать.

Также женщина добавляет, что девочка просила у матери элементарные средства гигиены, такие как салфетки и дезодорант, и из-за этого у них разгорался скандал.

"Крики из этой квартиры я слышу в течение двух недель. В последний раз слышала, как Валентина оскорбляла ребенка, а в ответ она крикнула: "Я не скотина! Я - человек. Мне надо ходить в школу!" - так описывает соседка ситуацию.

Женщина высказала мнение, что Валентина Пидвербная "не в состоянии ничего дать ребенку".

Жалоба на издевательства и просьба забрать от матери

Напомним, что сама Анна-Мария в недавних публикациях в своем Instagram жаловалась, что мама рвет ее вещи, не позволяет мыться и стирать одежду.

Также девочка писала, что женщина ее бьет, постоянно ругает, обзывает косоглазой из-за проблем со зрением, отказывается давать добро на проведении операции на глазу, и якобы пытается довести до самоубийства.

Вот этот пост 12-летней Анны-Марии с жалобами на издевательства со стороны матери (фото: скрин поста instagram.com/canfg567)

Составление админпротокола и изъятие из семьи

Тогда на пост школьницы в сети последовала оперативная реакция со стороны полиции, мэрии, соцслужб.

Правоохранители 25 апреля рассказали, что было установлено, что ребенок проживает в не надлежащих санитарно-гигиенических условиях и подвергается домашнему насилию.

На мать девочки составили административные протоколы по части 1 статьи 184 и по части 1 статьи 173-2 КУоАП (домашнее насилие и неисполнение обязанностей по воспитанию детей).

Анну-Марию - с ее согласия - изъяли из семьи и поместили в больницу для обследования. При этом врач при осмотре травм не обнаружил.

Также в полиции отметили, что в ноябре прошлого года в отношении Валентины Пидвербной уже составляли административные материалы по аналогичным статьям КУоАП. Но тогда суд эти протоколы закрыл.

Новый суд

Сейчас Новозаводский районный суд Чернигова, куда подается новый иск, будет решать дальнейшую судьбу девочки

Полицейские и представители соцслужб рассказали, что Валентина Пидвербная, которая стала матерью 23 февраля 2011 года в возрасте 65 лет в результате искусственного оплодотворения и таким образом получила статус самой старшей матери Украины, довольно эмоционально отреагировала на изъятие дочери, ходила в областную больницу, где сейчас находится ребенок.

Кстати, напомним, что чуть более года назад на Валентину Пидвербную подавали иск в суд с требованием провести ДНК-экспертизу у девочки Анны-Марии. Заявительница подозревала, что для искусственного оплодотворения женщины могли украсть чужие яйцеклетки.

Валентина Пидвербная с дочерью несколько лет назад (фото: "Суспільне")