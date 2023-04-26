Бьет и рвет одежду: у самой пожилой матери Украины отобрали дочь из-за издевательств

В Чернигове 12-летняя девочка, дочь 78-летней Валентины Пидвербной, которая признана самой пожилой матерью Украины, пожаловалась на издевательства со стороны родительницы. На ситуацию обратили внимание правоохранители и местные власти, и ребенка изъяли работники соцслужб.

Что известно о ситуации с защитой прав ребенка, и как планируют наказать женщину за ненадлежащее исполнение материнских обязанностей - читайте в материале ниже.

Крик о помощи

На днях 12-летняя Анна-Мария Пидвербная опубликовала в своем Instagram пост, в котором жаловалась на то, что собственная мать ее бьет, рвет вещи и не разрешает мыться, ругается и царапается, и якобы намерена довести ее до суицида.

"Я долго все терпела, и вот я сорвалась. Мама с меня снимает трусы и носки, рвет одежду, она не дает мне мыться и стирать свои вещи... она меня царапает и бьет, она хочет довести меня до самоубийства... мне просто это надоело…" - говорится в публикации.

12-летняя девочка из Чернигова пожаловалась на издевательства со стороны матери (фото: скрин поста instagram.com/canfg567)

Также девочка выложила запись разговора с мамой, в которой рассказывает ей о том, что нуждается в операции на глазу, так как страдает от косоглазия. Однако Валентина Пидвербная отвечает ей отказом.

После этого Анна-Мария опубликовала еще несколько постов, в которых просила о репостах.

Действия полиции

Черниговские правоохранители проинформировали, что узнали о ситуации во время мониторинга соцсетей, и после разбирательства привлекли к ответственности мать девочки за неисполнение обязанностей и совершение домашнего насилия.

"Полиция немедленно отреагировала на увиденное и прибыла на место происшествия вместе с соответствующими службами. Сейчас девочку изъяли и поместили в больницу", - говорится в заявлении полиции Черниговской области на странице в Facebook.

Отмечается, что во время проверки сотрудники ювенальной полиции совместно с работниками службы по делам детей установили, что ребенок проживает в не надлежащих санитарно-гигиенических условиях и подвергается домашнему насилию.

"За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на мать девочки составили административные протоколы по части 1 статьи 184 КУоАП и по части 1 статьи 173-2 КУоАП", - рассказали правоохранители.

Валентина Пидвербная (фото: скриншот с видео)

С согласия девочки ее изъяли из семьи и поместили в больницу для дальнейшего обследования, отмечают в полиции.

Кроме того, правоохранители напомнили, что в отношении Валентины Пидвербной в ноябре 2022 года уже составляли административные материалы о совершении домашнего насилия и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Но тогда суд эти протоколы закрыл.

Реакция мэрии и соцслужб

На внеочередной сессии Черниговского городского совета 25 апреля приняли решение об изъятии у матери девочки, которая просила о помощи и жаловалась на насилие.

Как отметил и.о. мэра Чернигова Александр Ломако в Telegram, школьница во время общения подтвердила информацию, указанную в посте в сети, и попросила, чтобы ее забрали от матери.

"Ребенка уже осмотрел специалист, травм не обнаружено. Он изъят, он находится в больнице", - добавил чиновник.

Ситуацию обсудили в мэрии Чернигова (фото: скриншот с видео)

Как рассказала начальник управления по делам детей в Чернигове Елена Зинченко, через несколько дней будет подан иск в суд, после чего будет решаться дальнейшая судьба девочки.

"Если суд примет изъятие ребенка без лишения, то мы ребенку будем предлагать предоставить статус ребенка лишенного родительской опеки, согласно постановлению, и будем устраивать в семейные формы воспитания" , – говорит она.

Что известно о самой пожилой матери Украины

Жительница Чернигова Валентина Пидвербная стала матерью 23 февраля 2011 года в возрасте 65 лет. У нее родилась здоровая девочка, которую назвали Анна-Мария.

Женщина получила статус самой старшей матери Украины. Известно, что беременность произошла в результате искусственного оплодотворения.

Валентина Пидвербная с дочерью несколько лет назад (фото: "Суспільне")

Как выяснилось, на операцию ЭКО женщина собирала очень долго: она просила милостыню на улицах, торговала овощами и ела один картофель, чтобы сэкономить.

По словам соседей и знакомых этой семьи, Пидвербная якобы не отличалась адекватностью - женщина выходила на детскую площадку с ребенком и при нем материлась, а в квартире у пенсионерки грязь и разруха.

Также рассказывали, будто пенсионерка для попрошайничества на улице привлекает также девочку - но в полиции тогда отметили, что подтвердить сведения не удалось.

Помимо прошлых разбирательств о ненадлежащем невыполнении материнских обязанностей, на Валентину Пидвербную в начале 2022-го подавали иск в суд с требованием провести ДНК-экспертизу у девочки Анны-Марии. Заявительница подозревала, что для искусственного оплодотворения женщины могли украсть чужие яйцеклетки.

Валентина Пидвербная с дочерью Анной-Марией несколько лет назад (фото: скриншот с видео)