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Певческое поле в Киеве украсится хризантемами: как будет выглядеть эта красота

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Киев, Четверг 29 сентября 2022 10:00
Певческое поле в Киеве украсится хризантемами: как будет выглядеть эта красота В Киеве ждут выставку хризантем (фото: "Співоче")
Автор: Дмитрий Войналович

Жители Киева и гости столицы уже скоро смогут полюбоваться волшебной выставкой хризантем.

Осенняя выставка цветов будет доступна для посетителей с 7 октября в Печерском ландшафтном парке "Співоче", который называют Певческим полем.

Украинцев приглашают насладиться разноцветными цветочными композициями, яркими фотозонами, а также зонами отдыха и досуга.

Заметим, что сотни тысяч бутонов ярких хризантем уже ждут посетителей.

Певческое поле в Киеве украсится хризантемами: как будет выглядеть эта красотаПевческое поле в Киеве украсится хризантемами: как будет выглядеть эта красотаПевческое поле в Киеве украсится хризантемами: как будет выглядеть эта красотаПевческое поле в Киеве украсится хризантемами: как будет выглядеть эта красотаПевческое поле в Киеве украсится хризантемами: как будет выглядеть эта красотаПевческое поле в Киеве украсится хризантемами: как будет выглядеть эта красота

Выставка цветов в Киеве (фото: "Співоче")

Тематика выставки, которая будет доступна ежедневно с 10:00 до 19:00, пока держится в секрете. Но устроители уверяют, что она обязательно принесет каждому гостю положительные эмоции.

По словам организаторов, выставка хризантем продлится до 30 октября.

Приобрести билеты можно на сайте или на кассе парка "Співоче". Их цена - 100 грн (взрослый) и 25 грн (детский). При этом вход для пенсионеров, людей с инвалидностью I-III категорий и воинов ВСУ бесплатный. Вход для ВПЛ (взрослый) с 50% скидкой.

Важно! Выставка должна была открыться 30 сентября, но из-за неблагоприятных погодных условий организаторы вынуждены были перенести открытие на неделю.

"Хризантемы очень любят солнце и тепло, а постоянные дожди лишь замедляют цветение этих привередливых растений. Мы очень хотим, чтобы каждый посетитель мог наслаждаться красивыми пейзажами и локациями в парке "Співоче". Поэтому ждем вас на следующей неделе!" - говорится в заявлении организаторов.

Раньше мы писали о том, какие цветы нельзя дарить ни зрелым женщинам, ни юным девушкам.

Также эксперты рассказали, какие растения нужно выбросить из дома, чтобы вы и ваша семья почувствовали себя лучше.

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Киев