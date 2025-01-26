Певец Julik: Победу нужно призывать позитивом

Ниже представлена сокращенная версия нашего разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

— В 2018-м году ты вышел из группы DZIDZIO и ходили слухи, что это связано с финансовыми вопросами. Деньги действительно сыграли какую-то роль в твоем решении уйти или все-таки здесь другая причина?

— Нет. В моем случае это не были деньги. История о деньгах была, наверное, больше в случае Лесика, который ушел за год до того, как это сделал я. Я еще остался и год проработал. Ушел из группы уже для того, чтобы развиваться. Хотелось чего-то нового.

Плюсы от этого есть. Во-первых, я научился говорить и это уже хорошо. Поэтому здесь финансовая составляющая ни при чем. Слава Богу, мы хорошо разошлись, на дружеских таких отношениях. До сих пор общаемся с Дзидзьо, созваниваемся, видимся, когда есть возможность.

— Он дает тебе какие-то советы?

— Как говорится, не замахиваюсь с советами, потому что названивать и спрашивать: "А что ты на это скажешь" - это не правильно. Но иногда, когда что-то надо узнать или просто пообщаться, то звоню.

— Если будет такая возможность и снова коллектив воссоединится, возможно, на каком-то концерте, и тебя пригласят принять участие. Согласишься?

— Конечно, что да. Во-первых, группа DZIDZIO - это такая семья, в которой я прожил пять лет. И если пригласят на крестины кто-то из дальних родственников, ты же пойдешь? Поэтому да, конечно, что пошел бы, принял бы участие и был бы даже очень рад.

— После начала полномасштабного вторжения Дзидзьо отошел от образа положительного бородача и вообще исчез из медийного пространства. Как ты считаешь, стоит ли ему возвращаться к этому персонажу, или он уже будет не так интересен и популярен?

— Я думаю, что будет интересен и популярен. Но хочет ли он этого? Здесь надо спросить у него, соответствует ли это сейчас его состоянию души, планам и так далее... Потому что все-таки такие проекты зависят от самого артиста, от самого человека, который является руководителем этого. Если он имеет такие идеи, настроение, есть что рассказать людям. По моему мнению, каждый артист становится артистом полноценным тогда, когда есть что рассказать людям.

— Ты часто ездишь с благотворительными концертами за границу. Тебя также приглашают проводить там свадьбы. Вместе с тем тема выезда мужчин-звезд за границу очень тригерит украинцев и есть много осуждений. Как ты относишься к критике таких поступков?

— Я многих людей, которые действительно конструктивно пишут, понимаю. Один раз было такое на концерте. Подошла женщина после концерта и на эмоциях начала к Лесику говорить: "Как вы можете? Я только что побывала на действе, которое я не хотела бы в своей жизни видеть... Я не думала, что так будет. Я думала, что мы здесь споем грустные песни, вспомним воинов". Хотя на каждом концерте я благодарю воинов, объявляю минуту молчания, вспоминаю о них. Тем более каждый концерт является благотворительным и мы собираем средства как раз именно для военных.

Поэтому с одной стороны она права, потому что у женщины сын воюет на передовой. Я понимаю ее состояние души. Но с другой стороны я ей объяснил, что на такие концерты приходят люди, которые уже по 20-25 лет за границей. Они перевезли всю свою семью, у них уже с Украиной связи нет никакой, кроме того, что они просто говорят, что они украинцы.

В тот момент, когда мы организовываем такие концерты, я понимаю, как и для чего мы это делаем. Для того, чтобы помочь нашим ребятам. Те люди, которые уже по 20 лет там живут (за рубежом, - Ред), не знаю, настолько ли они переживают, как те люди, которые живут в Украине, или те, у кого там дети на передовой.

Они приходят просто почувствовать тот украинский дух, хорошо провести время. И мы, как артисты, в свою очередь, за это берем, я не скажу плату, но какой-то плюс с того. То есть собираем средства, донаты, чтобы помочь тем военным, которые сейчас на передовой. И когда человек приходит, не будучи 20 лет в Украине, на какое-то мероприятие, он точно не хочет слушать грустные песни и прийти на просто какое-то действо, где все плачут, думают о плохом и так далее... Они хотят хорошо провести время, повеселиться. Я же как артист обязан им это дать. А они за это донатят.

Я той женщине также объясняю: "Вот представьте себе, что я приехал сегодня, сделал концерт такой с плаксивыми песнями на полтора часа, мы слушаем, просто поем о смерти, говорим о смерти, о том, как трудно. Придут ли еще те люди и задонатят ли снова? Не задонатят, не придут, потому что они скажут: "Я не хочу слушать о плохом, я пришел, чтобы развлечься".

Поэтому да, может быть критика, хейт какой-то, но такова моя ноша и моя судьба, наверное. Надо это все воспринимать. Мы артисты выбрали такой путь и должны его достойно проходить и делать что-то хорошее для страны. А тем людям, которые хейтят, критикуют, нужно объяснять иногда. Даже иногда что-то в комментариях мне пишут... Меня даже военные защищают, с которыми я лично знаком, с которыми я общался, которые знают, что я им передаю что-то. Они меня защищают и тогда сразу все вопросы исчезают. Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

А такие артисты, как Потап, Олег Винник, Влад Яма… Они часто говорят, что за границей собирают деньги для ВСУ. Это оправдывает их? По твоему мнению, у них есть будущее в Украине?

— Я живу по принципу: "Не суди и не судим будешь". Это такое мое видение. Я не могу кого-то за какие-то поступки судить, потому что они, наверное, для того, чтобы сделать тот поступок, имели на это основания. Но если мы будем просто так смотреть на ситуацию и рассуждать, есть ли у них будущее, примут ли их снова люди, я не уверен. Все-таки они, как и другие артисты, могли остаться здесь, ездить, опять же, за границу, давать те же благотворительные концерты, помогать, чувствовать то, что сейчас чувствует много их уже бывших поклонников.

Хотя с другой стороны, если посмотреть на того же самого Потапа, да, есть много людей, которые до сих пор ходят на его концерты. Если они те концерты дают, значит кто-то на них приходит. Если на них кто-то приходит, значит они дальше являются их поклонниками. Но это уже те поклонники и такое количество тех людей? Или это уже те люди, которые здесь пережили войну, прилеты, шахеты, смерти родных и близких? Не знаю.

Будут ли те люди им доверять? Потому что, прежде всего, артист есть индивидуум. Это лицо, которому доверяют поклонники. Доверяют тому артисту, поэтому и слушают песни, слушают, что они там рассказывают о себе в соцсетях. Не знаю, будет ли уже то доверие, которое было когда-то, или уже будет тот статус, тот уровень ответственности. Потому что это ответственность перед людьми. Многие люди даже думают, что те артисты, которые выехали, они их предали, потому что они хотят лучшей простой жизни.

— Что думаешь о "хороших россиянах"? К примеру, Максим Галкин, Noize MC. Казалось бы, прекратили деятельность в РФ, проводят какие-то благотворительные концерты, даже выступают на украинском...

— Честно, здесь такой когнитивный диссонанс немножко получается. Взять того же Галкина. Он не зря высказывает позицию. Да, ему что-то там не нравится в политике России, но все равно он потом корпоративы ведет, которые стоят не 1000 долларов и так далее... Потому что он понимает, что это, например, клиентская база, которая является платежеспособной.

У меня была ситуация на концерте в Барселоне. Я люблю с людьми пообщаться на концертах, поговорить между песнями. Как-то подошел к паре, которые выкрикивали "Слава Украине". Думаю, да подойду, спрошу, откуда они. Они ответили: "Мы россияне".

А я понимаю, что там полный зал украинцев. Думаю: "Боженька, зачем вы здесь сказали? Скажите, что вы какие-то там словаки или откуда... Зачем вам сейчас те проблемы, вы же можете не выйти отсюда". Но они потом купили лоты какие-то, задонатили, рассказали, что им стыдно за то, что их государство делает.

Есть такие люди, но насколько им доверять? Ну, честно, я немного опасаюсь, потому что я человек не очень доверчивый. Но все же они имеют право на существование, их надо понимать. Нужно также им отдавать должное. Они свою жизнь бросили там. Хорошая она была или плохая - не знаю. Но они отказались от нее и сбежали. Но доверять ли на 100%? Я бы не доверял.

— Часто в соцсетях поднимается тема развлечений во время войны. Потому что во многих городах получается так, что днем ​​одни люди прощаются с павшим Героем, а другие устраивают "движ-париж" и вечеринки...

— Это некрасиво, как минимум, когда ребята воюют, не досыпают, не доедают, находятся в окопах за наш покой, а тут делают громкие вечеринки, слушают русскую музыку. Кстати, это очень распространенный факт. Но с другой стороны, я понимаю, что почти 1000 дней войны, полномасштабное вторжение, и каждый человек хочет отдохнуть, хоть немного забыть о проблемах и прилетах, переключиться. Поэтому нужно подходить к этому вопросу с двух сторон.

Да, это некрасиво по отношению к ребятам на передовой, к девушкам и всем, кто нас защищает. Но даже сами ребята, когда ты к ним едешь и спрашиваешь, что им спеть - что-то веселое или грустное, говорят: "Веселое. Мы хотим переключиться, хоть тех полчаса, хоть потанцевать, попеть, а не слушать постоянно о негативе".

Я всегда говорю на каждом концерте, что победу нужно призывать позитивом, но это надо делать осторожно и с уважением к тем, кто нас защищает. Поэтому громкие вечеринки - это не хорошо, но иногда время проводить с позитивом нужно. Просто все должно быть в меру.

— Сейчас активно ведутся дискуссии по поводу мобилизации женщин. Как ты считаешь, нужно ли к этому прибегать?

— Я, конечно, как каждый мужчина, хотел бы, чтобы моя жена занималась моим сыном. Конечно же не воевала и так далее. Но если взять пример Израиля, у них все воюют. Мне кажется, что не нужно этого делать, потому что у нас женщины приучены к тому, что они должны быть дома, создавать комфорт, должны делать все для того, чтобы развивалась украинская нация, росла и увеличивалась.

Если еще женщин забрать, то уничтожится Украина. Так не будет просто кому ту нацию увеличивать и расширять. Поэтому здесь такой вопрос... Да, чем больше людей, тем лучше, но нельзя всех повинчевать, нельзя всех пустить на мясо.

— А теперь к более лайтовому... Назовите ваш топ любимых фильмов

— Я люблю американские комедии. Иногда залипаю на какие-то серьезные фильмы, но больше люблю, когда смотрю что-то такое, где я не задумываюсь, не переживаю за кого-то. Просто посмотрел, посмеялся над какими-то тупенькими шутками - и все.

Конечно, я люблю перед Рождеством или на Рождество посмотреть "Один дома". Люблю какие-то фильмы DZIDZIO. Интересно посмотреть, каким я был несколько лет назад. Особенно "Контрабас". Вот такие легкие фильмы мне нравятся.

— А если говорить о музыке, кто из молодых украинских артистов вам нравится больше всего?

— Из молодых артистов мне очень нравится Парфенюк. Монатика я уже не могу назвать молодым артистом, но он мне очень заходит по качеству. Вот все, что он делает, - это круто.

Шумей - классные песни, хороший голос, хорошие треки. KOLA - тоже отличные песни. На самом деле в Украине очень много талантливых исполнителей!