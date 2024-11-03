Певец Андрей Кравченко: Если артист "переобулся" искренне - то это только плюс

Ниже представлена сокращенная версия нашего разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

– Можно сказать, что на сцене ты, в принципе, уже давно. Но пик популярности наступил сейчас. Почему этого не было раньше, до войны?

– Я для себя проанализировал этот период с начала войны и до сегодняшнего дня. И проанализировал также очень многих людей. Просто своих коллег, можно сказать, авторов и так далее. Вот я видел, что в начале войны, после полномасштабного вторжения где-то прошло полгода, было очень много создано новых песен, новых хитов, мощных песен. Был всплеск.

Потому что были эмоции, война повлияла на всех нас в целом. И до сих пор влияет. Но просто, как бы страшно не звучало, война стала нормой. И уже нет тех эмоциональных качелей, которые были вначале.

Почему у меня так получилось? Потому что я начал писать песни собственные и понял, что нужно их реализовывать.

– А как ты относишься к коллегам, которые "переобулись"? Которые до полномасштабного вторжения пели на русском, а сейчас выходят на сцену и уже поют на украинском.

– Я нормально отношусь к этому... Я не могу сказать, что они переобулись, если они по-настоящему это делают.

Это плохо - кто подстраивается. А кто это сделал действительно искренне - это, наоборот, плюс им большой! Я всегда ставлю на место людей себя и потом думаю, как бы было, если бы, например, у меня была бы такая ситуация. Возможно, я начал бы также петь на украинском языке, как и все, конечно.

– Ты сказал, что тема Олега Винника уже закрыта. Но есть тот факт, что ты работаешь с его концертным директором. А как это произошло?

– Мир украинского шоу-бизнеса очень мал и ограничен. И профессионалов очень мало. Знаете, говорили и говорят: "Вот Кравченко молодец, потому что пользуется опытом других". Но все равно: почему я связался с Сергеем? Потому что это было взаимно. Он тоже хотел этой встречи.

А помогла нам врач одна, к которой я попал, с которой и он лечился. Мы просто начали говорить, вот она мне задала вопрос: "Андрей, а как ты к этому относишься, что я сравниваю (с Винником)?". Тогда задавали все эти вопросы, и я ничего однозначного не ответил

А она говорит: "А я знакома с тем и тем". А потом у меня случилась небольшая ситуация с моими прошлыми концертными директорами. И я решил, что нужно сейчас попытаться менять команду. Так и вышло с ним пойти на контакт.

– А он рассказывал, возможно, какие-то практические моменты, которые они проходили с Олегом? Применяли ли вы их в своей практике?

– Да, конечно, он подсказывает. Вы знаете, чтобы конкретно какие-то моменты, что там было у Олега, и мы применяем сейчас у меня - нет. Он просто рассказывал, какой это трудный и тернистый путь, который все же нужно пройти. И я скажу, что у каждого путь разный.

Как бы я ни хотел повторить, например, путь Олега Винника - это просто невозможно. Потому что есть много разных факторов. Зависит от пиара, от самого желания артиста работать: как взаимодействовать с публикой, искренний-неискренний, трезвый-нетрезвый - эти все моменты.

– Ты часто видишь на концертах один и тех же фанаток? Уже есть стабильная группа женщин, которые всегда ездят с тобой концертами по всей Украине?

– Стабильной группы нет, но есть отдельные девушки, которые приезжают на большинство концертов. То есть кто-то, например, ездит на западе Украины, постоянно на каждом концерте, где бы я ни был, они всегда приезжают. Кто-то - в центральной Украине ездит. Но они приезжают со своими подругами.

Известный певец ответил, что думает об "переобувшихся артистах" (фото: РБК-Украина)

– Верховная Рада недавно приняла закон о декларировании оружия граждан и сдаче его в полицию. А как у тебя с этим? Ты офицер запаса, у тебя есть оружие. Поделись собственным опытом.

– Конечно, я нормальный человек, который готовится ко всему. У меня и бронежилеты, и каски есть если что. Я, как мальчик, играл же в эти войнушки. Я неоднократно ездил к ребятам на передовую, например, в том же бронежилете, с каской и оружием. Но я об этом не должен никому отчитываться, потому что я никому, слава тебе, Боже, не виноват ничего. Кроме себя и своих родных.

Относительно оружия. Я тренировался, можно сказать, всю свою сознательную жизнь, потому что когда началась война в 2014 году, то уже тогда какие-то мысли были, что она может докатиться и до настоящего времени. Оно так и вышло. Поэтому я в некоторых моментах использовал оружие: тренировался на полигоне и в спецподразделениях разных.

Для меня это в первую очередь самозащита и быть готовой ко всему. И самодисциплина. Потому что оружие - это огромная ответственность. Это так просто не оставишь, не сочинишь. Так же и с разрешениями. Нужно их обновлять. Нужно, чтобы это было лицензировано. У меня никакого незаконного оружия нет. Все законно, все граждански и все по правилам.

– А как сейчас ты успокаиваешься во время ракетных атак, ударов "Шахедами"?

– Я просто не напрягаюсь, чтобы мне успокаиваться. Я эмоциональный человек, но не до такого состояния, чтобы мне нужно было успокаиваться... Я на "Шахеды" вообще не обращаю внимания. Я себе просто вынес такой вердикт, что если тревога, если ты не спускаешься, например, в укрытие, то нечего и волноваться. Принял ситуацию, вот и все. Так же, если ты едешь за рулем, например, ты не думаешь, что ты сейчас попадешь в какое-то ДТП. Ну... Веришь в лучшее. Так же и здесь.

Ну, конечно, нужно заботиться о своей безопасности. Если ты понимаешь, что опасность, и ты видишь, что "Шахеды" летят - нужно идти в укрытие или прятаться в ванную, две стены и так далее. Детей прятать, своих близких, родных.

Я слышал, что такое взрывы рядом. Пожалуй, у каждого свой метод. Просто нужно об этом не думать. Я же говорил, что если кого-то не устраивает - женщины могут и уехать за границу. Конечно, есть какие-то факторы, влияющие на тебя, чтобы остаться здесь. Родственники, близкие, семья. Но нужно что-то с собой делать.

Известный певец признался, что не боится взрывов (фото: instagram.com/andrii_kravch)

– В будущем ты хочешь завоевать европейскую аудиторию?

– Не буду. Не желаю. Мне достаточно здесь. Я настолько люблю Украину!.. Но если бы я хотел завоевать европейскую аудиторию, то я бы уже поехал, например, и уже там начинал бы свой путь. Но у меня, как говорится, нет охоты на это все.

Меня насколько устраивает здесь, насколько я люблю украинцев и Украину, что ни страшны ни "Шахеды", ни ракеты... У меня такое ощущение, что здесь лучшие люди живут.