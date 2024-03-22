Рокеры-путинисты. Что известно о группе "Пикник", на концерте которой произошел теракт

Что известно о группе "Пикник"

"Пикник" - известная советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году, хотя участники группы считают, что профессиональная и полносоставная группа образовалась в 1981-м, когда Эдмунд Шклярский стал лидером коллектива.

В 2016 году артисты приехали в оккупированный Крым, город Севастополь на байк-шоу "Ковчег спасения", где заявили журналистам, что им плевать на санкции, а Крым им напоминает Канны.

"Пока существует группа "Пикник", сменилось семь генеральных секретарей, мы начинали при Брежневе. Это показывает, что политика меняется, а группа "Пикник" остается. Нам плевать на санкции вообще. Политика приходит и уходит, а жизнь остается. Сейчас никто не вспомнит, кто был министром 20-30 лет назад, а "Пикник" вспомнят", - говорил в интервью пропагандистам бэк-вокалист коллектива Марат Корчемный.

Группа "Пикник" (фото: российские СМИ)

"Когда мы приезжаем в Крым, всегда салют, народ ходит как в Каннах на набережной. Можно только порадоваться, что у народа позитивное настроение", - добавил путинист.

Уже через год рокеров занесли в базу преступников украинского центра "Миротворец".

Поэта, композитора и лидера "Пикника" Эдмунда Шклярского, барабанщика Леонида Кирноса, а также бас-гитариста и бэк-вокалиста группы Марата Корчемного обвиняли в сознательном нарушении государственной границы Украины, отрицании российской агрессии, а также гастролей в оккупированном Россией Крыму.

Позиция солиста группы по поводу войны в Украине

Фронтмен "Пикника" откровенно не высказывался о войне, предпочел сделать вид, что ничего не произошло.

В мае 2022 политик и украинофоб Захар Прилепин в своем Telegram-канале написал, что Эдмунд помог с закупкой запчастей для военной техники на фронте.

Telegram-канал Захара Прилепина (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

В настоящее время группа активно гастролирует по России, участвует в фестивалях и платит кровавые рубли в бюджет РФ.