Спить на підлозі: нові подробиці утримання дитини в посольстві

У Києві стався скандал на території посольства Данії, в якому утримується дворічна дитина Даніель, який є громадянином України. Про це повідомляють "Факти".

Українка Анастасія Могенсен десять діб перебувати під посольством Данії в Києві. Вона вимагає, щоб їй віддали її сина, якого насильно утримує її колишній чоловік данець Ян Ког Могенсен.

За словами жінки, з допомогою спільників чоловік силоміць відібрав у бабусі дитини і привіз його в Київ в посольство Данії. При цьому не дивлячись на всі прохання пустити її до сина, жінку в посольство не пускали.

Анастасія прожила разом з Яном три роки, і у пари народився син. Близько року тому жінка повернулася в Запоріжжі, щоб вирішити проблеми зі здоров'ям. Вона взяла з собою і дитину.

Анастасія Могенсен (фото: facebook.com/Анатолій Ведмідь)

Спочатку планувалося, що її перебування в Україні займе близько місяця, але Анастасія зрозуміла, що їй доведеться затриматися в Україні на три з половиною місяці. Це не сподобалося її чоловікові, який хотів забрати дитину, але Анастасія була проти.

На цьому грунті у сімейної пари почалися конфлікти. При цьому жінка і не підозрювала, що Ян прилетить в Україну, щоб викрасти дитину.

За словами мами Анастасії, її жорстоко побили, коли вона гуляла з Даніелем на вулиці. Вона розповіла, що на неї напали ззаду. При цьому хтось схопив жінку за шию і почав душити. А дитину відтягнули і заштовхали в машину.

Бабуся Даніеля (фото: facebook.com/Анатолій Ведмідь)

Жінка кинулася в машину, щоб забрати онука, але невідомі люди, які знаходилися в машині, почали виштовхувати її.

"Викинули так, що я вдарилася головою об бордюр. Все це було на очах у Даніеля, який плакав і голосно кричав. Як на зло, поруч не було людей, і мені не було кому допомогти. Деякі сусіди бачили цю сцену зі своїх вікон", - розповіла потерпіла.

Скріншот з Facebook

Після цього інциденту сім'я викликала поліцію. Вони також телефонували друзям і батькам Яна, але ніхто не знав, де він. Тому вони вирішили шукати його у посольстві Данії, де він і опинився разом з дитиною.

"Ми всією сім'єю простояли там десять діб. Ночували в машині, боялися відлучитися навіть на п'ять хвилин - Ян міг цим скористатися і виїхати разом з Даніелем", - зазначила жінка.

Анастасія Могенсен (відео: facebook.com/Анатолій Ведмідь)

При цьому їм ніхто не казав в яких умовах перебуває Даніель. До них дійшла інформація, що хлопчик спав прямо на підлозі, і ходив босоніж по холодному кахлю. Його годували кефіром і йогуртом. При цьому у нього піднялася температура.

За словами адвоката Анастасії Жанни Світличної, у дитини були проблеми з документами, тому Ян не повіз його відразу в Данію.

Увечері, 10 травня, стало відомо, що Анастасія домовилася з Яном. Вона готова підписати мирову угоду, згідно з яким вона зараз забере дитину на місяць. Потім Даніель на чотири місяці поїде до Данії разом з батьком. А потім ще на вісім місяців повернеться в Україну.

Так буде відбуватися до тих пір, поки Даніелю не виповниться три з половиною роки. Після цього дитина буде проводити по шість місяців з кожним батьком. І так до шести років, поки не почнеться школа.

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