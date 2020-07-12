Список продуктів, які руйнують імунітет: краще відмовитися

Харчування дуже сильно впливає на імунітет. Важливу роль в цьому питанні відіграє харчування, за допомогою якого можна у найкоротші терміни активувати резервні сили організму, які дозволять боротися з різними інфекціями.

Деякі продукти ми вважаємо виключно корисними, однак вченими доведено, що при вживанні у великій кількості вони можуть негативно позначитися на здоров'ї.

Мало кому відомо, але при надмірному споживанні сиру, даний продукт виводить з ладу захисні системи організму. Хоча якщо їсти помірними порціями, то Вам нічого не загрожує.

Ковбаса та ковбасні вироби. У подібні продукти дуже часто додають глутамат натрію. І чим більше цієї речовини в організмі, тим менше сил у організму чинити опір атак вірусів та бактерій.

Алкоголь. Крім усім відомих попереджень медиків про шкоду алкогольних напоїв, пиво, горілка, віскі та інші спиртовмісні напої вимивають поживні речовини і лейкоцити з крові людини.

Надлишок тваринного білка. Імунітет може дати збій, якщо відчує на собі надлишок у раціоні м'ясних страв. Ця їжа вважається "важкою" і для її перетравлення організм витрачає багато енергії. Тому на боротьбу з хворобами сил може не залишитися.

Нагадаємо, що названі чудодійні продукти, які знижують смертність від коронавірусу.

Ми писали, які продукти заборонено вживати при цукровому діабеті.

А також про те, які продукти "вбивають" мозок.