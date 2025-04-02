"Список желаний", "Начни сначала" и не только: 5 фильмов, которые вдохновляют на перемены

Список мечты (The Life List)

Лента, которая активно обсуждается в сети, рассказывает о пути к трансформации Алекс Роуз. После смерти матери она должна выполнить список желаний, чтобы получить наследство. Так героиня отправляется в яркое путешествие по самопознанию и поиску настоящей любви.

Начни сначала (Second Act)

Вдохновляющая история о 40-летней Майе Варгас, которая решается на хитрости, чтобы воплотить давние мечты. Умная и инициативная женщина не имеет высшего образования, из-за чего не смогла получить повышение. Друзья решили помочь ей и поэтому создали фейковый профиль в социальных сетях, где представили ее как успешную бизнес-леди. Наконец Майя получает работу мечты, и отсюда для нее начинаются важные испытания.

Джой (Joy)

История о силе воли, настойчивости и вере в себя. Биографическая драма рассказывает о матери-одиночке Джой Мангано, которая изобрела "Чудо-швабру" и стала успешной бизнес-леди. Она сталкивается с изменами и разочарованием, но несмотря на трудности, продолжает открывать для себя новые горизонты и возможности.

Хороший год (A Good Year)

Романтическая история о трудоголике-бизнесмене Максе, жизнь которого меняет неожиданное путешествие. Герой едет во Францию, чтобы продать полученное в наследство имение и быстро вернуться в Лондон. Однако ряд обстоятельств заставляет его пересмотреть свою жизнь и задержаться в Провансе.

Пурпурные сердца (Purple Hearts)

Фильм показывает, как разные миры могут объединиться в одно целое. Музыкантка Кэсси и морской пехотинец Люк решают заключить фиктивный брак ради собственной выгоды, однако со временем их чувства начинают становиться настоящими.