"Спілкуйся солов'їною". Топ-9 приложений, которые "прокачают" ваш украинский

"Р.І.Д."

Цель программы - улучшение и углубление знаний украинского языка, культуры, истории на территории страны и за ее пределами.

Приложение позволяет обогатить словарный запас колоритными словами, которые будут конкурировать с заезженной повседневной речью, а также узнать этнокультурные особенности отдельных областей и страны в целом.

Приложение "Р.І.Д." (скриншот: play.google.com)

"dymka - українська мова та ЗНО"

Это приложение с использованием искусственного интеллекта поможет выучить украинский язык с нуля или "прокачать" уже существующий уровень, подготовиться к контрольным или самостоятельным работам, ВНО или ГИА.

Оно позволяет изучать и повторять правила (даже офлайн), выполнять полезные задания и сдавать тесты, пополнять словарный запас и разговаривать без грамматических или иных ошибок.

Приложение "dymka - українська мова та ЗНО" (скриншот: play.google.com)

Palianytsia App

Приложение помогает пользователям лучше говорить по-украински и обогащает словарный запас.

Оно позволяет использовать словари синонимов и толкований, а также переводчик. Для каждого запроса приводятся примеры использования лексики из разных авторитетных источников.

Приложение Palianytsia App (скриншот: play.google.com)

"Давай займемось текстом"

Программа подойдет каждому, кто хочет улучшить знание языка и ценит юмор, игры и развлечения.

Приложение предлагает проходить обучающие курсы по украинскому, а также изучать новые слова и фразы в игровой форме.

Приложение "Давай займемось текстом" (скриншот: play.google.com)

soloviy

Это приложение поможет украинцам существенно обогатить свой словарный запас.

Оно предлагает полезную подборку диалектизмов и неформальных изречений из разных регионов Украины. Для поиска новых слов используется поиск "по алфавиту" или "по населенным пунктам и регионам", а в разделе с поисковой строкой можно почитать цитаты украинских писателей.

Приложение soloviy (скриншот: play.google.com)

"Вивчайте українську мову"

Программа обучает пользователей украинскому языку путем комбинирования алфавита со всеми правилами чтения, необходимыми словами и практическим разговорником.

Приложение предлагает более 6000 наиболее употребляемых украинских слов (упорядоченных в разных уровнях и темах), а также полезные словосочетания и выражения.

Приложение "Вивчайте українську мову" (скриншот: play.google.com)

"Українська Мова Початківцям"

Приложение предлагает удобный тренажер для изучения украинского языка с нуля.

Оно создано для тех пользователей, которые хотят быстро и бесплатно получить базовые знания по разговорному украинскому, и позволяет обогащать лексический запас, выбирая среди разных тем.

Приложение "Українська Мова Початківцям" (скриншот: play.google.com)

"ЙОЙ"

Программа позволяет самостоятельно учить украинский язык как детям, так и взрослым.

‍Главная цель приложения - помочь изучению (для школьников) и преподаванию (для учителей) украинского в учебных заведениях с языками обучения национальных меньшинств.‍

Приложение "ЙОЙ" (скриншот: play.google.com)

"АнтиСуржик: Вчи українську"

Приложение позволяет учить украинский язык и обогащать лексический запас в игровой форме - решая кроссворды.

Для того чтобы побороть суржик и перейти на новый уровень, нужно подобрать украинские аналоги к предлагаемым программой словам или выражениям ("однофамілець", "підростаюче покоління", "отримати освіту" и т.п.).

Приложение "АнтиСуржик: Вчи українську" (скриншот: play.google.com)