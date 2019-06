Спікером Зеленського стала 32-річна відома журналістка: що про неї відомо (фото)

Юлія Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського, оголошеного 30 квітня. Про це 3 червня повідомили на Facebook-сторінці команди Зеленського.

Основним претендентам Зеленський і члени команди з АПУ влаштували імпровізовану прес-конференцію з несподіваними питаннями, на якому оцінювали розуміння політичного контексту в Україні та світі, стресостійкість, світогляд, почуття гумору та швидкість реакції.

32-річна столична журналістка родом з Херсона раніше працювала а телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтер".

Фото: Юлія Мендель і Володимир Зеленський (Юлія Мендель, Facebook)

Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico. Була координатором з питань медіа представництва Світового банку в Україні.

Її прізвище фігурувало в ряді гучних скандалів. У 2016-му вона розповіла в мережі про сексуальні домагання з боку незнайомого чоловіка, і пост журналістки у Facebook викликав бурхливу дискусію про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

Скріншот (facebook.com/dzindzia)

У 2018 році журналісти повідомляли про те, що Мендель разом із російським корреспондентм New York Times виступила джерелом для написання суперечливої статті про корупцію в українській армії.

Як розповіла журналістка видання theBabel Марія Жартовська, яка також пробувала свої сили у відборі, Юлія Мендель у колонці сайту ТСН писала про переломний момент у власній кар'єрі в 2016 році - поїздку на тренінг для журналістів у Єльський університет в Штатах.

Юлія Мендель (facebook.com/Iuliia Mendel)

В 2015 році вона за програмою Міжнародного інституту преси разом з ще 9 журналістами з різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

В мережі на Facebook-сторінці Мендель можна серед друзів побачити заступника глави АПУ Юрія Костюкова, який раніше був сценаристом "Студії Квартал-95", а також технолога Микиту Потураєва, який консультував "ЗеКоманду" на президентських виборах 2019.

Юлія Мендель і Лех Валенса (facebook.com/Iuliia Mendel)

