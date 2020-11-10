Спеціаліст назвала найбільш шкідливі для здоров'я салати: гірше фастфуду

Салати займають міцне місце в раціоні українців і є універсальним блюдом, яке можна приготувати практично з будь-яких інгредієнтів. Але не всі салати насправді є корисними. Деякі з них по своїй калорійності можуть виявитися навіть шкідливіші, ніж фастфуд.

Як розповіла дієтолог, в Україні існує три таких салати, якими не варто прикрашати свій святковий стіл. Вони можуть виявитися дуже шкідливими для організму і спровокувати різні проблеми зі здоров'ям, пише Comments.ua.

Оселедець під шубою. До складу цього салату входить набір відварених овочів, які володіють високим глікемічним індексом. У складі однієї страви вони підвищують рівень цукру в крові. Цей салат не рекомендується вживати дуже часто, хіба що тільки по великим святам і в невеликій кількості. Щоб зробити його менш шкідливим, не варто його солити.

Крабовий салат з рисом. Традиційний святковий салат, який вже поступово почав виходити з моди. Він дуже калорійний, а у відвареному рисі міститься велика кількість крохмалю, який не в змозі розщепити ферменти підшлункової залози. В основу салату додають крабові палички, від яких користі організму зовсім небагато, а от шкоди – багато, в них багато хімічних добавок. Всі інгредієнти заправлені майонезом, що істотно підсилює шкідливість цього салату.

Олів'є. Самий улюблений салат, який готують майже в кожному будинку на свята. Основа олів'є - це майонез, який перевантажує роботу декількох органів в організмі людини. Поєднання відварних овочів і звичайної вареної ковбаси – це суміш сої, крохмалю та інших речовин. Щоб знизити шкоду впливу салату на здоров'я, дієтолог рекомендує ковбасу замінити яловичим серцем або вареним курячим м'ясом, а майонез – сметаною.

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