Сначала осудила войну, а потом передумала. "Мисс Украина Вселенная" повеселилась под песни россиян

"Мисс Украина Вселенная" повеселилась с россиянами в ОАЭ

В своем блоге она показала серию кадров и видео с вечеринки, которая прошла в одном из элитных отелей в Дубае. На празднике появились российские певцы и певицы, а ведущей стала актриса Марина Кравец. На сцене были исполнительницы Севиль, Нюша, музыкант Slava Marlow и другие. Хедлайнерами вечера стали ярые путинисты Егор Крид и Тимати.

Кадры из соцсетей Карины Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Кадры из соцсетей Карины Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Кадры из соцсетей Карины Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Карина решила не скрывать своего восторга относительно их творчества и показывала, как танцует под эти песни. Все исполнители и не только они продолжают работать в стране-агрессоре и зарабатывать кровавые рубли, делая вид, что никакой российской агрессии в нашей стране нет.

Однако такая их позиция, похоже, не сильно беспокоит Жосан, поскольку она и дальше продолжает восхищаться творчеством россиян.

Кадры из соцсетей Карины Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Кадры из соцсетей Карины Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Что известно о Карине Жосан

Одесситка уже несколько лет живет за границей, и большинство ее публикаций сделаны в ОАЭ. Но также можно увидеть отметки и из других стран.

Интересно, что в начале полномасштабной российско-украинской войны 30-летняя модель имела совсем другую позицию и критиковала агрессию РФ против Украины. Это подтверждают ее публикации, которые она не удалила со страницы и которые были написаны на украинском языке.

Карина Жосан демонстрировала проукраинскую позицию (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Карина Жосан демонстрировала проукраинскую позицию (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Однако, похоже, патриотизм модели закончился, ведь сейчас ее посты касаются светских мероприятий, фотосессий и путешествий. Соцсети она ведет на английском и русском языках, а украинских постов за последнее время в ее блоге не найти.

За страницей девушки в Instagram следят почти 2 млн подписчиков. При этом в шапке профиля она таки оставила свое звание победительницы "Мисс Украина 2018", но при этом в stories продолжает восхвалять российских артистов и считает такую ситуацию абсолютно для себя приемлемой.

Соцсети Карины Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Карина Жосан работает профессиональной моделью в Азии и Европе с 16 лет. Она также побеждала на конкурсах "Мисс Весна 2010", "Днестровская красавица 2011", "Мисс бикини International 2011".

Желание принять участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" у нее появилось еще в 12 лет, когда в 2006 девушка увидела по телевидению победу модели Инны Цимбалюк.

Во время интеллектуального конкурса Жосан предлагала развивать спорт в нашей стране.

"Мне кажется, само слово "развивать" говорит о начале, старте, поэтому начинать нужно с детей. Я не говорю только о спортивных школах. Родители должны с детства приучать людей к спортивной культуре. Если это будут поддерживать дома, а потом в школе, то наша страна очень окрепнет в этом плане. У нас много выдающихся спортсменов. Если мы дадим шансы детям, то наша страна будет намного успешнее в спортивном плане", - заявляла она.

Одесситка одержала победу среди 17 других конкурсанток "Мисс Украина Вселенная 2018".

Карина Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Карина Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Карина Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Карина Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)