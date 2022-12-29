Спать или не спать? Как быть со сном ребенка в Новогоднюю ночь

Новый год уже совсем не за горами и для многих родителей остается дилеммой, нужно ли укладывать спать малыша в праздничную ночь.

Как укладывать малышей от 0 до 4 месяцев

В таком возрасте детям рекомендуется максимально следить за режимом и временем активности и давать ребенку сон.

Даже если ребенок проснется от звуков, то вы можете продлить ему сон в привычном режиме и способе, и тогда дальше продолжите свой праздник. Это не страшно, если ребенок такого возраста проснется. Режима явного еще не может быть и ребенок однозначно пойдет в сон дальше, словно ничего и не было. А утро будет привычным.

Если мама кормит ребенка грудью, она может взять его с собой за стол, приглушив там свет.

Советы для мам

Или вы сможете отойти от ребенка в глубоком сне – отходите

Используйте блэк-аут шторы, чтобы максимально затемнить помещение.

Используйте белый шум, можно сделать громче, чтобы скрыть шум от обстановки в доме.

Как укладывать малышей от 4 месяцев до 2 лет

В таком возрасте очень важен режим.

Ведь в таком возрасте тяжелее всего даются сны в праздничные ночи, потому что есть усиливающийся риск перегула.



Для детей такого возраста активный праздник еще не подходит и стоит стараться не брать детей с собой к столу в полночь.

Укладывайте спать перегулявшего ребенка всеми возможными способами.

Если все же ребенок проснулся и не удается продлить сон – вам придется брать ребенка к себе за стол, то приглушите свет, прикрутите звук в праздничной комнате, через время снова пытайтесь уложить спать.



Утром вас может ожидать сюрприз - ребенок в 90% случаев проснется по привычному режиму и не стоит надеяться, что отоспится утром.

Как укладывать малышей от 2 до 5 лет

Тут каждый родитель решает сам - брать или не брать ребенка за стол. Если вы решили взять малыша на праздник, то:

дайте 1 дневный сон позже, чтобы на вечер укладывание было, например, не в 20:30, а в 22:30, тогда есть большой шанс, что в полночь будет крепкий глубокий сон и мама сможет праздновать с гостями и ребенок не проснется от шума.

Если проснется – усыплять обычным способом или брать к себе, но не надолго (как в советах выше)

Если вы хотите ребенка взять к себе на 00:00, то лучше иметь 1 хороший длинный дневной сон (ДС), который сместить как можно позже, чтобы у ребенка были силы на празднование.

Если нет ДС – иметь тихое время в этот день, чтобы ребенку дать смогу отдохнуть в течение дня.

Можно взять к себе в полночь за стол, но не надолго – например в 01:00 уже идти вкладывать ребенка на сон.

Медики рекомендуют детям от 5 лет все же не сидеть с родителями за столом всю ночь .