Спати в шкарпетках дуже шкідливо для здоров'я: лікарі назвали причини

Сон в шкарпетках небезпечний для здоров'я (Фото: pixabay.com)

У холодніші пори року дуже хочеться утеплятися і багато воліють спати в теплих шкарпетках. Проте експерти вважають, що це шкідливо для здоров'я і може викликати неприємні наслідки.

Виявляється, сон в шкарпетках може викликати деякі порушення здоров'я і навіть спровокувати проблеми зі шкірою. Про це йдеться в матеріалі видання Maximum.

Може порушитися кровообіг

Якщо шкарпетки тісні, у них є гумка, то сон в них може викликати порушення кровообігу через ефект здавлювання. Одна з причин, чому не варто спати в таких шкарпетках – підвищення ризику утворення згустків крові та тромбозу.

Може викликати шкірну інфекцію

Шкарпетки з матеріалів, які несприятливі для шкіри, можуть викликати різні шкірні інфекції.

Може підвищитися температура тіла

Фахівці вважають, що під час сну шкарпетки можуть викликати перегрів та підвищити температуру тіла. Це негативно позначається на стані внутрішніх органів. Для організму людини природним станом під час сну є деяке зниження температури тіла.

Неспокійний сон

Шкарпетки, які здавлюють шкіру, можуть впливати на нервову систему людини та створювати напруження, дискомфорт і все це буде заважати спати. Експерти радять для швидкого і комфортного засипання навпаки – висовувати ноги з-під ковдри, що забезпечити зниження температури.

Погана гігієна

Цілодобове носіння шкарпеток і сон у них може збільшити зростання грибкових інфекцій через скупчення вологи в складках шкіри та дії тепла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар пояснила, як поганий сон пов'язаний з переїданням.

А також розповідали про те, що фахівці розповіли, якою сон потрібен людині взимку, щоб підвищити імунітет.