Чи врятують імбир і лимон від коронавіруса: розкрита правда

Експерт розповіла про користь лимонів і імбиру в період пандемії коронавіруса (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, які продукти і ліки не допоможуть подолати коронавірус

Імбир і лимони купити в магазинах під час карантину через коронавірус в Україні майже нереально. Ці продукти різко злетіли в ціні за лічені дні. Так, за кілограм імбиру доведеться віддати понад 600 грн, а в деяких маркетах ціна кореня досягає більше 1000 грн.

Багато українців вірять, що ці вітамінізовані продукти - відмінний спосіб не тільки уберегти себе від коронавіруса, а і вилікуватися від хвороби. Але чи дійсно це так?

Сьогодні фейкових рецептів від COVID-19, які можна знайти на просторах Інтернету, вже величезна кількість. І вилікуватися від коронавіруса пропонують не тільки імбиром та лимоном. В топі "ліків" також перекис водню і навіть обтирання рушником! Екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька у програмі "Вікна-новини" розвіяла найпопулярніші і дивні фейки про боротьбу з коронавірусом.

Імбир лікує від коронавіруса. Таке поширюють в соцмережах та ЗМІ. Деякі радять сушити імбир і приймати натщесерце, інші - просто жувати. Російський лікар з сумнівною репутацією Олег Торсунов каже, що імбир настільки потужний, що коронавірусна інфекція його боїться. І хоч це нісенітниця, люди вірять. Про це говорить те, що імбир розмітають. В деяких магазинах, де його вартість була 199 гривень, його вже немає. Там, де є - ціни захмарні.

Таке поширюють в соцмережах та ЗМІ. Деякі радять сушити імбир і приймати натщесерце, інші - просто жувати. Російський лікар з сумнівною репутацією Олег Торсунов каже, що імбир настільки потужний, що коронавірусна інфекція його боїться. І хоч це нісенітниця, люди вірять. Про це говорить те, що імбир розмітають. В деяких магазинах, де його вартість була 199 гривень, його вже немає. Там, де є - ціни захмарні. Те ж і з лимонами . Зараз вони дорожче грейпфрутів. Кілограм - 78 гривень. А все тому, що їм теж приписали цілющі властивості. В Viber поширюються повідомлення, ніби лимон, сода і гаряча вода - це ліки від коронавіруса. Мовляв, так робить весь Ізраїль і тому не хворіє. Насправді в цій країні вже близько 8 тисяч хворих.

. Зараз вони дорожче грейпфрутів. Кілограм - 78 гривень. А все тому, що їм теж приписали цілющі властивості. В Viber поширюються повідомлення, ніби лимон, сода і гаряча вода - це ліки від коронавіруса. Мовляв, так робить весь Ізраїль і тому не хворіє. Насправді в цій країні вже близько 8 тисяч хворих. Ще один диво-засіб – перекис водню . Деякі радять капати його в ніс. Доктор Євген Комаровський каже: "Не ведіться на це шарлатанство. Використовуйте перекис водню за прямим призначенням. Це дезінфікуючий засіб, це добавка в санітайзер".

. Деякі радять капати його в ніс. Доктор Євген Комаровський каже: "Не ведіться на це шарлатанство. Використовуйте перекис водню за прямим призначенням. Це дезінфікуючий засіб, це добавка в санітайзер". Ще один фейк - обгортання гарячим рушником. Мовляв, зігріваючи легені, ви вбиваєте вірус. Так само, як вдихання парів, полоскання горла, гарячі ванни або пиття гарячих напоїв.

Отже, нагадаємо: поки від коронавіруса немає специфічних ліків. Лікування тільки симптоматичне. Але хороша новина - ліки шукають.

Раніше ми писали, які маски заборонили носити після посилення карантину в Україні з 6 квітня.