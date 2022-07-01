Врятуєте ваші рослини і отримаєте хороший урожай: що потрібно зробити в липні на городі

Підгодувати кущі ягід

У липні починають активно дозрівати ягоди, тому садівники намагаються застосувати все можливе, щоб отримати великий і смачний урожай. Варто звернути увагу на підгодівлю кущів малини, смородини та агрусу - це допоможе поліпшити та збільшити урожай ягід.

Встановити регулярний полив

В середині літа дощів зазвичай небагато, а це значить, що потрібно подбати про достатню кількість вологи. Якщо вологи в період дозрівання плодів буде не вистачати, то врожаю не буде.

На молоді кущі потрібно два відра води, на дорослий кущ - чотири відра. Дереву або чагарнику, які плодоносять - від 30 до 50 л. Молодому дереву - від 50 до 80 л. Дорослому дереву - від 120 до 150 л.

Поливайте дерева теплою водою і додавайте підгодівлі, особливу увагу приділіть калію і кальцію.

Захистіть плоди від птахів

Птахи дуже люблять ласувати солодкими плодами на деревах - вишня, черешня. А в липні з'являються молоді покоління птахів, які починають атакувати дерева. Зробіть прапорці з фольги, розвісьте їх на деревах, і вони будуть відлякувати пернатих.

Зберіть насіння

У липні потрібно збирати насіння культур - для подальшої висадки. Деякі садівники не проводять цю маніпуляцію, а просто купує кожен сезон готові насіння, нові. Але варто зібрати насіння тих рослин, які дають хороші плоди.

Щеплення дерев

Якщо ви хочете виростити великий сад і отримувати хороший урожай, і при цьому не вкладати в нього багато грошей, то варто взяти в руки спеціальний ніж і зайнятися щепленням дерев.

Якщо у вас немає досвіду, то отримаєте консультацію і дізнайтеся нюанси, бо щеплення залежить від сорту, типу та інших важливих параметрів дерева.

Приділіть увагу полуниці

Після збирання врожаю потрібно оновити сили полуниці та суниці. Потрібно розпушити землю, щоб коріння добре розвивалися. Також видаліть непотрібні пагони та кущі. Не забувайте про своєчасний і регулярний полив.

Збирайте ягоди

Перевіряйте щодня ягоди на ваших кущах, бо їх потрібно своєчасно збирати. Намагайтеся збирати ягоди до повного дозрівання, інакше є ризик втратити більшу частину врожаю. Ягоди приваблюють шкідників, починають гнити та може розвинутися грибок.

Обрізка дерев

Видаліть всі хворі гілки, які встигли вирости. Це потрібно робити обов'язково, щоб дерева встигли набратися сил перед зимівлею.