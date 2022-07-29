Ви ці ознаки навіть не помічаєте: названі приховані симптоми проблем з серцем

Все це впливає на роботу серця і тіло відчайдушно посилає нам сигнали про проблеми. Але ми не звертаємо на них уваги або вважаємо недостатньо серйозними.

Захворювання серцево-судинної системи є найчастішою причиною смертності в усьому світі. Люди в багатьох країнах регулярно не висипаються, багато працюють, їдять шкідливу їжу і часто знаходяться в стані хронічного стресу.

Які є приховані ознаки проблем з серцем, які ведуть до інфарктів та інсультів, розповіли в Travelsent.

Постійна втома

Це не просто недосип або втома після важкого робочого дня. Постійне відчуття втоми може вказувати на захворювання серця. Обсяг крові в організмі людини знижується і серце починає працювати з перевантаженням, старанніше. Це призводить до підвищеної втоми в будь-який час доби - вдень, вранці та навіть вночі.

Якщо ви відчуваєте себе виснаженим без будь-якої видимої причини, то потрібно звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Непритомність

Непритомніти часто - це нетипово для здорової людини. Якщо з вами таке відбувається досить часто, то потрібно швидше звернутися до кардіолога - це явна ознака проблем з серцем.

Втрата свідомості може викликана різними факторами - біль, зневоднення, надмірна фізична активність. Але найчастіше непритомність дає різке зниження артеріального тиску через зниження рівня кисню в крові.

Швидке збільшення ваги

Якщо ви за короткий час набрали вагу, то потрібно зрозуміти, це звичайне переїдання чи проблеми з серцем.

Одним із симптомів проблем з серцево-судинною системою стає накопичення рідини в організмі. Якщо у вас з'явилася набряклість і метеоризм, то ви, швидше за все, це на збільшення ваги.

Однак проаналізуйте те, що ви їсте щодня і скільки п'єте води. Це допоможе дізнатися, чи пов'язані ваш набір ваги з дієтою або з чимось іншим.

Втрата апетиту і нудота

Якщо вас переслідує втрата апетиту, нудота і часті розлади шлунка - це може бути ознакою проблем з серцем.

Тільки лікар зможе визначити, з яким захворюванням пов'язані ці симптоми, бо схожі ознаки бувають при гастриті та навіть вагітності.

Але проблеми з травленням в поєднанні з іншими ознаками часто вказують на захворювання серцево-судинної системи.

Аритмія

Зазвичай пульс частішає при сплеску адреналіну, при зміні настрою або під час фізичних навантажень в спорті. Але якщо ритм серця збивається регулярно і це відбувається навіть в спокійному стані - вам потрібно звернутися до лікаря.

Аритмія - це нерегулярні ритми серця, які в хронічному стані можуть викликати інфаркти та інсульт.

Постійний кашель

Кашель може бути набридливим або нерегулярним, і з часом людина до нього звикає. Але тривалий кашель може бути ознакою серцево-судинних захворювань.

Серце щосили намагається доставити кров до тіла, а легені можуть бути вражені, а це призводить до кашлю.

Зверніть увагу на мокротиння, які відходять під час кашлю. Рожево-біла вказує на небезпеку кашлю. Якщо кашель посилюється ночами, коли ви лежите, це може говорити про проблеми з серцем.

Холодний піт

Потовиділення - це нормальний спосіб регулювати температуру тіла. Цей процес змушує ваше серце працювати сильніше і перекачувати більше крові. Але якщо вас накриває холодним потім - варто звернутися до лікаря.

Холодний піт може бути ознакою хвороби серця, симптом інфекції, неврологічного захворювання і навіть злоякісного утворення.

Опухлі ноги

Набряки ніг можуть бути неприємними й часто з'являються влітку. Регулярні набряки ніг можуть говорити про проблеми з серцем.

Набряки виникають через затримку рідини, а ноги та ступні в такому випадку є найбільш ураженими ділянками тіла, тому, що знаходяться найдалі від серця.

Дуже небезпечно, коли набряки довго не проходять і починають швидко посилюватися.

Розлад сну

Більшість проблем зі сном піддаються лікуванню і не мають неприємних наслідків. Але порушення сну може бути пов'язано із захворюваннями серця. Безсоння викликає проблеми не тільки з серцем, але і з іншими внутрішніми органами.

Якщо у вас є проблеми із засинанням або ваш сон постійно переривається, то вам варто обговорити це з лікарем. Можливо, вам складно дихати уві сні через рідини в легенях. А дискомфорт у грудях може стати причиною прискореного серцебиття.

Запалення ясен

Часті прояви гінгівіту (запалення ясен) можуть викликати неприємний дискомфорт. І це може бути ознакою серцевих проблем. Хворобливе піднебіння говорить про наявність мікробів в кровотоку.

А це призводить до утворення тромбів і порушення роботи серцево-судинної системи.

Біль в руках і верхній частині тіла

Напруга і больові відчуття в руках і верхній частині тіла можуть сигналізувати про наближення серцевого нападу.

Залежно від ураженої ділянки, біль може віддавати в лівій частині або в правій частині, в правій руці.

У людей, які перенесли серцевий напад, біль може з'явитися в роті та спині.

Задишка

Зайва вага часто викликає задишку, а ще напад паніки або - серцевий Напад. Але, якщо у вас задишка виникла в спокійному стані, це означає, що дихальні шляхи не працюють в гармонії з судинною системою.

Через брак повітря в легенях виникає утруднення дихання і це викликає проблеми з серцем.

Рани погано гояться

Якщо рани та подряпини на вашому тілі погано піддаються лікуванню і довго не гояться, то варто проконсультуватися у лікаря. Це може бути ознакою аорто-клубовим захворюванням або обструкцією аорти.

Ці захворювання викликають ішемію і зниження доставки крові та кисню до тканин.

Немає волосся на ногах

Поганий ріст волосся на ногах або їх відсутність часто вказують на захворювання периферичних артерій.

Це серцево-судинне захворювання, яке з'являється через утворення бляшок в артеріях і призводить до обмеження припливу крові до ніг і ступень.

Раптові мігрені

Мігрень - це головний біль, який викликає пульсуючий і сильний біль з одного боку голови. Мігрені вказують на захворювання серця, інсульт або утворення тромбів.

Якщо мігрені стали проявлятися часто, супроводжуються нудотою, блювотою і запамороченням - негайно викликайте лікаря, бо рахунок може йти на хвилини.