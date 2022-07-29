ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ви ці ознаки навіть не помічаєте: названі приховані симптоми проблем з серцем

Новость на русском →
П'ятниця 29 липня 2022 16:08
Ви ці ознаки навіть не помічаєте: названі приховані симптоми проблем з серцем Фото: Названі приховані ознаки проблем з серцем (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Захворювання серцево-судинної системи є найчастішою причиною смертності в усьому світі. Люди в багатьох країнах регулярно не висипаються, багато працюють, їдять шкідливу їжу і часто знаходяться в стані хронічного стресу.

Все це впливає на роботу серця і тіло відчайдушно посилає нам сигнали про проблеми. Але ми не звертаємо на них уваги або вважаємо недостатньо серйозними.

Які є приховані ознаки проблем з серцем, які ведуть до інфарктів та інсультів, розповіли в Travelsent.

Постійна втома

Це не просто недосип або втома після важкого робочого дня. Постійне відчуття втоми може вказувати на захворювання серця. Обсяг крові в організмі людини знижується і серце починає працювати з перевантаженням, старанніше. Це призводить до підвищеної втоми в будь-який час доби - вдень, вранці та навіть вночі.

Якщо ви відчуваєте себе виснаженим без будь-якої видимої причини, то потрібно звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Непритомність

Непритомніти часто - це нетипово для здорової людини. Якщо з вами таке відбувається досить часто, то потрібно швидше звернутися до кардіолога - це явна ознака проблем з серцем.

Втрата свідомості може викликана різними факторами - біль, зневоднення, надмірна фізична активність. Але найчастіше непритомність дає різке зниження артеріального тиску через зниження рівня кисню в крові.

Швидке збільшення ваги

Якщо ви за короткий час набрали вагу, то потрібно зрозуміти, це звичайне переїдання чи проблеми з серцем.

Одним із симптомів проблем з серцево-судинною системою стає накопичення рідини в організмі. Якщо у вас з'явилася набряклість і метеоризм, то ви, швидше за все, це на збільшення ваги.

Однак проаналізуйте те, що ви їсте щодня і скільки п'єте води. Це допоможе дізнатися, чи пов'язані ваш набір ваги з дієтою або з чимось іншим.

Втрата апетиту і нудота

Якщо вас переслідує втрата апетиту, нудота і часті розлади шлунка - це може бути ознакою проблем з серцем.

Тільки лікар зможе визначити, з яким захворюванням пов'язані ці симптоми, бо схожі ознаки бувають при гастриті та навіть вагітності.

Але проблеми з травленням в поєднанні з іншими ознаками часто вказують на захворювання серцево-судинної системи.

Аритмія

Зазвичай пульс частішає при сплеску адреналіну, при зміні настрою або під час фізичних навантажень в спорті. Але якщо ритм серця збивається регулярно і це відбувається навіть в спокійному стані - вам потрібно звернутися до лікаря.

Аритмія - це нерегулярні ритми серця, які в хронічному стані можуть викликати інфаркти та інсульт.

Постійний кашель

Кашель може бути набридливим або нерегулярним, і з часом людина до нього звикає. Але тривалий кашель може бути ознакою серцево-судинних захворювань.

Серце щосили намагається доставити кров до тіла, а легені можуть бути вражені, а це призводить до кашлю.

Зверніть увагу на мокротиння, які відходять під час кашлю. Рожево-біла вказує на небезпеку кашлю. Якщо кашель посилюється ночами, коли ви лежите, це може говорити про проблеми з серцем.

Холодний піт

Потовиділення - це нормальний спосіб регулювати температуру тіла. Цей процес змушує ваше серце працювати сильніше і перекачувати більше крові. Але якщо вас накриває холодним потім - варто звернутися до лікаря.

Холодний піт може бути ознакою хвороби серця, симптом інфекції, неврологічного захворювання і навіть злоякісного утворення.

Опухлі ноги

Набряки ніг можуть бути неприємними й часто з'являються влітку. Регулярні набряки ніг можуть говорити про проблеми з серцем.

Набряки виникають через затримку рідини, а ноги та ступні в такому випадку є найбільш ураженими ділянками тіла, тому, що знаходяться найдалі від серця.

Дуже небезпечно, коли набряки довго не проходять і починають швидко посилюватися.

Розлад сну

Більшість проблем зі сном піддаються лікуванню і не мають неприємних наслідків. Але порушення сну може бути пов'язано із захворюваннями серця. Безсоння викликає проблеми не тільки з серцем, але і з іншими внутрішніми органами.

Якщо у вас є проблеми із засинанням або ваш сон постійно переривається, то вам варто обговорити це з лікарем. Можливо, вам складно дихати уві сні через рідини в легенях. А дискомфорт у грудях може стати причиною прискореного серцебиття.

Запалення ясен

Часті прояви гінгівіту (запалення ясен) можуть викликати неприємний дискомфорт. І це може бути ознакою серцевих проблем. Хворобливе піднебіння говорить про наявність мікробів в кровотоку.

А це призводить до утворення тромбів і порушення роботи серцево-судинної системи.

Біль в руках і верхній частині тіла

Напруга і больові відчуття в руках і верхній частині тіла можуть сигналізувати про наближення серцевого нападу.

Залежно від ураженої ділянки, біль може віддавати в лівій частині або в правій частині, в правій руці.

У людей, які перенесли серцевий напад, біль може з'явитися в роті та спині.

Задишка

Зайва вага часто викликає задишку, а ще напад паніки або - серцевий Напад. Але, якщо у вас задишка виникла в спокійному стані, це означає, що дихальні шляхи не працюють в гармонії з судинною системою.

Через брак повітря в легенях виникає утруднення дихання і це викликає проблеми з серцем.

Рани погано гояться

Якщо рани та подряпини на вашому тілі погано піддаються лікуванню і довго не гояться, то варто проконсультуватися у лікаря. Це може бути ознакою аорто-клубовим захворюванням або обструкцією аорти.

Ці захворювання викликають ішемію і зниження доставки крові та кисню до тканин.

Немає волосся на ногах

Поганий ріст волосся на ногах або їх відсутність часто вказують на захворювання периферичних артерій.

Це серцево-судинне захворювання, яке з'являється через утворення бляшок в артеріях і призводить до обмеження припливу крові до ніг і ступень.

Раптові мігрені

Мігрень - це головний біль, який викликає пульсуючий і сильний біль з одного боку голови. Мігрені вказують на захворювання серця, інсульт або утворення тромбів.

Якщо мігрені стали проявлятися часто, супроводжуються нудотою, блювотою і запамороченням - негайно викликайте лікаря, бо рахунок може йти на хвилини.

До речі, раніше ми писали про те, що дерматологи назвали п'ять прихованих ознак раку крові.

А ще розповідали про те, який нічний симптом може вказувати на рак кишечника.

Читайте РБК-Україна в Google News
инфаркт сердце симптомы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя