На іноземному курорті втопився трирічний хлопчик з України: подробиці трагедії

На Кіпрі в басейні потонула дитина з України (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Дитину в басейні без свідомості виявив батько

На Кіпрі в курортному селищі Аргака потонув трирічний хлопчик з України. Трагедія сталася 7 вересня близько шести вечора за місцевим часом. Спочатку преса помилково повідомила, що йдеться про росіянина, але сьогодні в диппредставництві РФ уточнили, що малюк був громадянином України. Про це пишуть росЗМІ.

Батьки з дитиною часто їздили відпочивати на кіпрський курорт, розташований біля міста Поліс-Хрисохус на північно-заході Кіпру.

Хлопчик впав у басейн і захлинувся. Батько виявив свого сина у воді без свідомості.

На Кіпрі в курортному селищі Аргака в басейні потонула дитина з України (Ілюстративне фото: pilligrim.ua)

Прибулі на місце події медики надали першу допомогу і повезли дитину в лікарню. Повідомляється, що у нього був пульс, хоча в свідомість малюк не приходив. По приїзду до лікарні у Пафосі лікарі констатували смерть.

Сьогодні стало відомо, що співробітники посольства РФ в Республіці Кіпр звернулися до місцевої влади, щоб уточнити громадянство загиблої дитини.

Додамо, що в прес-службі посольства України на Кіпрі поки немає жодної інформації про інцидент.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києві в басейні спорткомплексу Sport Life потонув чоловік. Черговий тренер і лікар вели себе вкрай непрофесійно і не змогли надати першу допомогу.

Нагадаємо, що раніше в Ужгороді в популярному авквапарку маленький хлопчик потонув прямо на очах у дорослих. Жахливий інцидент викликав величезний резонанс у суспільстві.