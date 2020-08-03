Рятував кошеня: під Одесою чоловік впав у колодязь

Минулої ночі рятувальники отримали інформацію про те, що в одному з сіл Іванівського району Одеської області чоловік впав у колодязь. Він спробував витягти кошеня, але сам опинився в пастці.

Рятувальники за допомогою мотузки витягли чоловіка і кота цілими і неушкодженими. Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці в Facebook.

Під Одесою чоловік рятував кошеня і впав в колодязь (фото: facebook.com/DSNSODE)

"Сьогодні вночі Іванівськими рятувальниками було врятовано кошеня та його господаря, який намагався дістати пухнастого з колодязя та сам опинився в пастці. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки дістали обох бідолах цілими та неушкодженими", - йдеться в повідомленні.

Під Одесою чоловік рятував кошеня і впав в колодязь (фото: facebook.com/DSNSODE)

Нагадаємо, в Запоріжжі жінка повисла на балконі 9 поверху. Жінка звисала з балкона і трималася за віконну раму. Інцидент стався в Хортицькому районі міста.

Відео події опублікували очевидці з сусіднього будинку. Жінка в буквальному сенсі була на волосині від смерті. На щастя її встигли врятувати і затягнути в квартиру ще до приїзду рятувальників.

Раніше в Азовському морі на очах у відпочивальників потонула дівчина. При цьому літній чоловік бачив, як дівчина йде на дно, але нічого не зробив і не покликав на допомогу. Коли її витягли на берег, то її серце вже не билося. Подруги або родички дівчини прибігли на місце трагедії, коли вже пройшло близько 20 хвилин після виявлення тіла.