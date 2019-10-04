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Врятував життя багатьох військових: трагічно загинув відомий київський фотограф

STYLERЖиття    04.10.2019 - 13:51
Врятував життя багатьох військових: трагічно загинув відомий київський фотограф
Загинув відомий київський фотограф (Колаж РБК-Україна)

Сергій Остаповський заснував волонтерську оптичну лабораторію

Відомий київський фотограф, волонтер, автор багатьох виставок і організатор фестивалів Сергій Остаповський помер на 47 році життя при дивних обставинах. Як повідомляють ЗМІ, його тіло було виявлено в готелі в Кам'янець-Подільському, куди він приїхав як організатор фотофестивалю Ukranian Photo Camp. За деякими даними Остаповсьий міг вчинити самогубство. 6 жовтня йому б виповнилося 47 років.

Врятував життя багатьох військових: трагічно загинув відомий київський фотограф

Сергій Остаповсьий (Фото: facebook)

Сергій Остаповський був відомим київським фотографом, організатором Волонтерської Оптичної Лабораторії, яка займалася ремонтом техніки для військових.

"Цей чоловік – Едісон нашого часу. Скромний. Мрійник-фотограф, винахідник і організатор, який кинув все в 2014 році і з головою пішов у ремонт військової техніки – електроніка танків, прилади нічного бачення і тепловізори, апаратура зв'язку. Польоту фантазії вистачило б на ціле конструкторське бюро. Його втіленою ідеєю було створення ВОЛ – Волонтерської Оптичної Лабораторії, яка без допомоги держави за ці роки підняла тисячі тепликов, нічників і іншої оптики, врятувала сотні життів наших військових. Він постійно продавав і закладав свою фототехніку та сканери, щоб купити якусь деталь комусь на фронт, два тижні тому провів фотокемп на Хортиці. А серце взяло і не витримало", - розповів про Остаповського його близький друг Святослав Павлюк.

Врятував життя багатьох військових: трагічно загинув відомий київський фотограф

Скріншот поста (facebook.com/svyatoslav.pavlyuk)

Як повідомили в Кам'янець-Подільському, вранці Остаповський разом з колегою Вірою Узніченко у прес-центрі міської ради презентував фестиваль під егідою громадської організації "Арт-платформа Дія", який повинен був відбутися з 4 по 6 жовтня. Під час брифінгу Сергій Остаповський нічого не говорив, тільки в кінці сказав кілька слів. Після брифінгу він піднявся у свій номер і закрився. За деякими даними – вчинив самогубство.

Фотокемп в Кам'янець-Подільському (Відео: YouTube/Кам'янець Вечірній)

Міські власті ухвалили рішення скасувати фестиваль. Поховають фотографа в п'ятницю в селі Ковганівка Житомирської області.

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