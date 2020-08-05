Спас тонучого чоловіка: під Одесою 15-річного школяра нагородили грошима та цінним подарунком

На минулих вихідних, 1 серпня, в районі села Бурлача Балка поблизу Чорноморська Одеської області 15-річний школяр Микита Пономаренко витягнув на берег чоловіка, що тоне, у якого в воді стався інсульт.

Завдяки швидким діям хлопця чоловік залишився живий. На березі йому надали першу допомогу і передали лікарям. Учора, 4 серпня, в Таїровській об'єднаній територіальній громаді відбулося нагородження Микити. Про це повідомляє ДСНС Одеської області на своїй сторінці в Facebook.

Під Одесою школяра нагородили грошима і подарунком за порятунок чоловіка (фото: facebook.com/DSNSODE

Хлопцеві вручили сертифікат на 5 тисяч гривень, та нагородили грамотою і цінним подарунком. Йому також запропонували після закінчення школи вступати до навчального закладу ДСНС і ставати рятувальником.

Під Одесою школяра нагородили грошима і подарунком за порятунок чоловіка (фото: facebook.com/DSNSODE

Як відомо, Микита прийшов на пляж і помітив у воді чоловіка, який був уже без свідомості. Він відразу ж кинувся на допомогу і витягнув людину на берег, після чого покликав на допомогу.

Під Одесою школяра нагородили грошима і подарунком за порятунок чоловіка (фото: facebook.com/DSNSODE

За словами медиків, у чоловіка був напад важкої хвороби, і якби не хлопець, він міг би потонути.

Нагадаємо, під Одесою чоловік впав у колодязь, коли рятував кошеня.

Раніше в Азовському морі на очах у відпочивальників потонула дівчина. Інцидент стався в Азовському морі. Дівчина була в компанії, але, коли всі захотіли піти, вона вирішила залишитися ще поплавати.