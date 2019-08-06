Коли Спас в 2019 році: дати, історія та традиції свята

Коли в 2019 році християни відзначають Медовий, Горіховий і Яблучний Спас ми розповімо в нашому матеріалі. Спаси - це православні свята, які присвячені Христу, зазвичай вони завжди відзначаються в серпні. В ці дні прийнято дякувати Богу і природі за отримані дари і зібраний урожай. Також це відмінний привід скуштувати фрукти, горіхи, мед і вдосталь насолодитися ними.

З дня першого Спаса починається Успенський піст, який триває два тижні.

Медовий Спас

В Україні медовий Спас святкуватиметься 14 серпня

В цей день у церквах святять воду, квіти і мак. Зокрема, прийнято збирати букети квітів, у яких присутні великі достиглі голівки маку, а також чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінки та різні трави. Такі букети називаються "маковійчики". При цьому кожна квітка в букеті мала своє призначення. Після освячення букет квітів та голівки маку кладуть за образи і зберігають до весни, а навесні - розсівають по городу.

З ранку віруючі намагаються нічого не їсти, аж поки не вип'ють свяченої води. Обрядовою їжею на цей день є "шулики", або "ломанці", також в цей день готують пісний борщ з грибами.

Медовим Спасом це свято називають тому, що в цей час традиційно пасічники починають медозбір. Тільки після освячення першого меду в церкві на Маковія можна було розговлятися.

Яблучний Спас

Буде відзначатися 19 серпня, в понеділок.

В цей день було прийнято поминати померлих родичів. Також це свято символізує закінчення жнив та завершення літа. Під час Яблучного Спаса робили прогнози погоди на осінь.

За народним звичаєм, до Спаса не їли яблук. Зі святом також пов'язані різні обряди, зокрема у церкві святили вінки, а з незжатих на ниві кількох стеблинок жита зав'язували "Спасову бороду".

Горіховий Спас

Третій Спас - Горіховий, або Хлібний (Перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Господа нашого Ісуса Христа) відзначається 29 серпня.

До цього дня, як правило, закінчували жнива і пекли пироги з борошна нового врожаю. Також з цим днем пов'язують початок масового збирання лісових горіхів.

Як ми раніше повідомляли, День Незалежності в Україні відзначається щороку 24 серпня. В цей раз, свято буде в суботу, тому наступний понеділок, 26 серпня, буде офіційним вихідним днем.