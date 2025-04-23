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Спам под контролем. Gmail внедряет функцию, которую ждали годами

Gmail перезапускает борьбу со спамом (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Gmail запускает новую удобную страницу "Управление подписками", которая позволяет отписываться от рассылок одним касанием - на данный момент функция доступна только на Android.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google.

Детали обновления

Согласно обновлению на стороне сервера, которое замечено на различных почтовых аккаунтах и устройствах с Gmail для Android, сервис начал развертывание новой страницы. В приложении появляется уведомление с кнопкой "Управление подписками" в дополнительном меню. 

Новая страница, впервые замеченная более года назад, отображает адреса электронной почты и названия рассылок. Также показывается количество писем, полученных "в последнее время". Справа находится кнопка, позволяющая быстро отписаться от выбранной рассылки. В большинстве случаев процесс происходит в одно касание, хотя иногда открывается окно браузера для завершения действия. 

Google уточняет, что "отправителям может потребоваться несколько дней, чтобы прекратить отправку писем" после использования кнопки отписки. 

На веб-версии Gmail и в приложении для iOS новая функция пока не отображается. 

Пока не ясно, насколько широко распространяется это обновление, однако оно воспринимается как полезное и ожидаемое. В обновлении Google указал, что функция внедряется постепенно и в дальнейшем станет доступна также в веб-версии и на iOS. 

Ранее Google уже внедрил несколько обновлений в Gmail, направленных на борьбу с избыточными почтовыми рассылками, включая заметную кнопку "Отписаться" в письмах как в мобильной версии, так и в веб-интерфейсе.

В Gmail появилась единая кнопка отписки от рассылок (фото: 9to5Google)

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