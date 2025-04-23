Спам под контролем. Gmail внедряет функцию, которую ждали годами

Детали обновления

Согласно обновлению на стороне сервера, которое замечено на различных почтовых аккаунтах и устройствах с Gmail для Android, сервис начал развертывание новой страницы. В приложении появляется уведомление с кнопкой "Управление подписками" в дополнительном меню.

Новая страница, впервые замеченная более года назад, отображает адреса электронной почты и названия рассылок. Также показывается количество писем, полученных "в последнее время". Справа находится кнопка, позволяющая быстро отписаться от выбранной рассылки. В большинстве случаев процесс происходит в одно касание, хотя иногда открывается окно браузера для завершения действия.

Google уточняет, что "отправителям может потребоваться несколько дней, чтобы прекратить отправку писем" после использования кнопки отписки.

На веб-версии Gmail и в приложении для iOS новая функция пока не отображается.

Пока не ясно, насколько широко распространяется это обновление, однако оно воспринимается как полезное и ожидаемое. В обновлении Google указал, что функция внедряется постепенно и в дальнейшем станет доступна также в веб-версии и на iOS.

Ранее Google уже внедрил несколько обновлений в Gmail, направленных на борьбу с избыточными почтовыми рассылками, включая заметную кнопку "Отписаться" в письмах как в мобильной версии, так и в веб-интерфейсе.

В Gmail появилась единая кнопка отписки от рассылок (фото: 9to5Google)