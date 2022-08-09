"Спали на підлозі по черзі": Осадча розповіла про катування українських волонтерів в Оленівці

Зокрема, 50-річний Володимир Гнатовський пішов на ризик задля того, щоб врятувати незнайомих людей. Він зник наприкінці березня, коли вивозив людей з тимчасово окупованого Маріуполя.

Сестра Лілія просила Володимира, щоб він нікуди не йшов, був обережним та не наражав себе на небезпеку.

Однак, він завжди їй відповідав: "Ти не бачила того, що там відбувається, там трупи лежать просто посеред міста. Я не маю морального права залишити людей у тому пеклі".

За словами сестри, чоловік відповідальний та завжди переймався проблемами родини та допомагав у лікуванні батьків. Від початку війни він на власному мікроавтобусі допомогав рятувати людей з Миколаєва.

"Але одного разу нам зателефонували з Маріуполя та сказали, що там в підвалі помирають шестеро дітей від зневоднення. В той же день він змінив свій напрямок та поїхав до Маріуполя", - пригадує Лілія.

Сестра Володимира Лілія (скрін з відео)

28 березня Володимир попередив сестру, що на декілька днів зникне зі зв’язку. Однак, ні за кілька днів, ні через тиждень він не вийшов на зв’язок.

Після того, як сестра Володимира Лілія залишила заявку в Telegram-каналі "Пошук зниклих", з нею зв’язався чоловік, який розповів, що Володимир знаходився з ним в одній камері у полоні. Тоді в полон потрапили близько 30 волонтерів, які рятували маріупольців.

Окупанти їх перевезли у тимчасово окуповану Оленівку, що у Донецькій області. Росіяни пригрозили йому 10 роками позбавлення волі, але Володимира вдалося повернути додому. Вже після його звільнення у цій колонії внаслідок провокації окупантів загинуло близько півсотні українських полонених.

Володимир розповів, що разом з ним у колонії було близько 3000 людей.

"Наша камера була 16 квадратних метрів. Одночасно там знаходилися 36 людей. Ми спали на підлозі по черзі. Це був справжній жах, адже витримати всі катування було дуже важко. Перші 15 діб я думав, що зійду з розуму, бо я залишив вдома хвору матір. Більш цинічних катувань я собі й уявляти не міг. Ніколи не думав, що бити людей можна з такою ненавистю", - розповів він.

Володимир з сестрою Лілією (скрін з відео)

Також він додав, що росіяни отримували від побоїв задоволення. Окупанти били полонених ногами та дубинками. Володимир не шкодує, що пройшов всі ці катування, адже за його словами, зміг допомогти людям.

Наразі чоловік хоче повернутися до волонтерської діяльності, але волонтери благають його поки що цього не робити. Чоловік проходить лікування та збирає гроші на новий мікроавтобус.