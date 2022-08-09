"Спали на полу по очереди": Осадчая рассказала о пытках украинских волонтеров в Еленовке

В частности, 50-летний Владимир Гнатовский пошел на риск ради того, чтобы спасти незнакомых людей. Он исчез в конце марта, когда вывозил людей из временно оккупированного Мариуполя.

Сестра Лилия просила Владимира, чтобы он никуда не уходил, был осторожным и не подвергал себя опасности.

Однако, он всегда ей отвечал: "Ты не видела того, что там происходит, там трупы лежат прямо посреди города. Я не имею морального права оставить людей в том аду".

По словам сестры, мужчина ответственный и всегда беспокоился о проблемах семьи и помогал в лечении родителей. С начала войны он на собственном микроавтобусе помогал спасать людей из Николаева.

"Но однажды нам позвонили из Мариуполя и сказали, что там в подвале умирают шестеро детей от обезвоживания. В тот же день он изменил свое направление и поехал в Мариуполь", - вспоминает Лилия.

Сестра Владимира Лилия (скрин с видео)

28 марта Владимир предупредил сестру, что на несколько дней исчезнет со связи. Однако, ни через несколько дней, ни через неделю он не вышел на связь.

После того, как сестра Владимира Лилия оставила заявку в Telegram-канале "Поиск пропавших", с ней связался мужчина, который рассказал, что Владимир находился с ним в одной камере в плену. Тогда в плен попали около 30 волонтеров, которые спасали мариупольцев.

Оккупанты их перевезли во временно оккупированную Еленовку, что в Донецкой области. Россияне пригрозили ему 10 годами лишения свободы, но Владимира удалось вернуть домой. Уже после его освобождения в этой колонии в результате провокации оккупантов погибло около полусотни украинских пленных.

Владимир рассказал, что вместе с ним в колонии было около 3000 людей.

"Наша камера была 16 квадратных метров. Одновременно там находились 36 человек. Мы спали на полу по очереди. Это был настоящий ужас, ведь выдержать все пытки было очень трудно. Первые 15 суток я думал, что сойду с ума, потому что я оставил дома больную мать. Более циничных пыток я себе и представлять не мог. Никогда не думал, что бить людей можно с такой ненавистью", - рассказал он.

Владимир с сестрой Лилией (скрин с видео)

Также он добавил, что россияне получали от побоев удовольствие. Оккупанты били пленных ногами и дубинками. Владимир не жалеет, что прошел все эти пытки, ведь по его словам, смог помочь людям.

Сейчас мужчина хочет вернуться к волонтерской деятельности, но волонтеры умоляют его пока этого не делать. Владимир проходит лечение и собирает деньги на новый микроавтобус.