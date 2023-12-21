"Вспышки будут". Голубовская рассказала, каких инфекций ждать украинцам

Будут ли вспышки инфекции в Украине

По словам медика, этого страна не минует.

"Да, вспышки инфекций будут. Сейчас многие дети болеют скарлатиной. Причин для этого достаточно. Украина с 1991 года просто не вылезает из всяческих эпидемий!" - сказала Голубовская.

"Все началось с дифтерии, к тому же вообще беспрецедентной. Даже в мировой практике не была описана такая эпидемия дифтерии, которую пережила Украина. Это продолжается просто без конца…", - дополнила она.

Вспышки гепатита А

Врач прогнозирует новые вспышки гепатита А, вспышки лептоспироза, желудочные инфекции и многое другое.

"Самое страшное, что за этими вспышками уже некому следить, некому вести практические расследования, некому их регистрировать в таком количестве. И самое неприятное, что все это скрывается от людей, повторяю: скрывается! А между тем, переводят инфекционную патологию в неинфекционную. Мой совет: люди должны это четко понимать и помогать себе сами", - сказала инфекционист.

Но "подцеплять" инфекции вполне нормально, по словам врача.

"Прежде всего, мы не можем не болеть инфекционными заболеваниями, это просто невозможно, и абсолютно нормально", - отметила она.