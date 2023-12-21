"Вспышки будут". Голубовская рассказала, каких инфекций ждать украинцам

Инфекции в Украине в будущем будут, потому что с 1991 года государство не "вылезает из эпидемий".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление инфекциониста Ольги Голубовской ТСН.
По словам медика, этого страна не минует.
"Да, вспышки инфекций будут. Сейчас многие дети болеют скарлатиной. Причин для этого достаточно. Украина с 1991 года просто не вылезает из всяческих эпидемий!" - сказала Голубовская.
"Все началось с дифтерии, к тому же вообще беспрецедентной. Даже в мировой практике не была описана такая эпидемия дифтерии, которую пережила Украина. Это продолжается просто без конца…", - дополнила она.
Врач прогнозирует новые вспышки гепатита А, вспышки лептоспироза, желудочные инфекции и многое другое.
"Самое страшное, что за этими вспышками уже некому следить, некому вести практические расследования, некому их регистрировать в таком количестве. И самое неприятное, что все это скрывается от людей, повторяю: скрывается! А между тем, переводят инфекционную патологию в неинфекционную. Мой совет: люди должны это четко понимать и помогать себе сами", - сказала инфекционист.
Но "подцеплять" инфекции вполне нормально, по словам врача.
"Прежде всего, мы не можем не болеть инфекционными заболеваниями, это просто невозможно, и абсолютно нормально", - отметила она.
Напомним, что инфекционист Голубовская рассказала, чем сейчас коварен коронавирус.
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