"Спалахи будуть". Голубовська розказала, яких інфекцій чекати українцям

Чи будуть спалахи інфекції в Україні

За словами медика, цього країна не омине.

"Так, спалахи інфекцій будуть. Зараз багато дітей хворіють на скарлатину. Причин для цього достатньо. Україна від 1991 року просто не вилазить з усіляких епідемій!" - сказала Голубовська.

"Все почалося з дифтерії, до того ж взагалі безпрецедентної. Навіть у світовій практиці не було описано такої епідемії дифтерії, яку пережила Україна. Це триває просто без кінця…", - доповнила вона.

Спалахи гепатиту А

Лікар прогнозує нові спалахи гепатиту А, спалахи лептоспірозу, шлункові інфекції та багато іншого.

"Найстрашніше, що за цими спалахами вже немає кому слідкувати, немає кому вести практичні розслідування, немає кому їх реєструвати у такій кількості. І найнеприємніше, що все це приховується від людей, повторюю: приховується! А тим часом, переводять інфекційну патологію в неінфекційну. Моя порада: люди мають чітко це розуміти та допомагати собі самі", - сказала інфекціоніст.

Але "підчеплювати" інфекції є цілком нормально, за словами лікаря.

"Насамперед, ми не можемо не хворіти інфекційними захворюваннями, це просто неможливо, і абсолютно нормально", - зазначила вона.