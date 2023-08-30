Вспышка болезни легионеров в Польше: что это такое и есть ли угроза для украинцев

В польском городе Жешув, на юго-востоке страны, серьезная вспышка легионеллеза или как ее еще называют - болезни легионеров. Сообщается уже о 16 погибших, более 100 человек заражены.

Что известно об этом заболевании, какие у него симптомы и есть ли угроза для украинцев - читайте в материале Styler.

Что такое "Болезнь легионеров"

У этого заболевания есть несколько названий - легионеллез, болезнь легионеров, питтсбургская пневмония, лихорадка форта Брэгг. По данным ВОЗ, впервые бактерия легионеллы была выявлена в 1977 году.

Свое название она получила от первой вспышки, которая произошла в 1976 году на конференции ассоциации военных ветеранов "Американского Легиона" в Филадельфии. Тогда заразилось 220 человек и 34 человека - умерли.

Инкубационный период болезни - от 2 до 10 дней (во время некоторых вспышек этот срок увеличивался до 16 дней).

Наиболее распространенный путь заражения - вдыхание зараженных аэрозолей, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды, в которой присутствует бактерия.

Legionella pneumophila и связанные с ней разновидности обычно встречаются в озерах, реках, ручьях, горячих источниках и других водоемах. От человека к человеку заболевание не передается.

Инфицирование может также произойти в результате аспирации зараженной воды и льда, особенно восприимчивы к инфекции пациенты в условиях стационара.

Часто источником инфекции становятся искусственные водные системы, в которых есть благоприятные условия для роста и размножении бактерии.

А живут эти бактерии и размножаются в водных системах при температуре 20-50 градусов Цельсия и самая оптимальная температура - 35 градусов.

У больных быстро начинает развиваться пневмония с расстройством или остановкой дыхания и полиорганная недостаточность. Нередко организм не может справиться с бактерией, состояние ухудшается и наступает смерть.

Для лечения легионеллеза существуют специальные лекарства, однако вакцины от этой бактерии нет.

Распространена эта болезнь по всему миру и периодически происходят вспышки. В Европе, Австралии и США ежегодно выявляется примерно 10-15 случаев этого заболевания.

Большинство заболевших (75-80%) - это люди старше 50 лет и 60-70% - это мужчины. Факторы риска: иммунодефицитное состояния, хронические заболевания органов дыхания и почек, болезни легких, неумеренное потребление спиртных напитков и курение.

Симптомы болезни легионеров

У этого заболевания есть два типа инфекции - пневмоническая и не пневмоническая форма.

Не пневмоническая форма - болезнь Понтиака:

Острое начало, схожее на грипп - длится от 2 до 5 дней

Жар, озноб

Головная боль

Недомогание

Мышечная боль (миалгия)

Этот тип инфекции менее опасен и не приводит к летальному исходу. Обычно болезнь длится до 10 дней.

Пневмоническая форма:

Жар

Потеря аппетита

Головная боль

Сонливость

Недомогание

Диарея

Спутанность сознания

Боль в мышцах

Легкий кашель, у многих - с мокротой

Кашель быстро развивается вместе с быстротекущей пневмонией и приводит к летальному исходу.

Обе формы необходимо лечить антибиотиками от нескольких недель до нескольких месяцев.

Что известно о вспышке в Польше

С середины августа в Жешуве было обнаружено более 145 случаев заболевания. По состоянию на 30 августа стало известно о 16 умерших. Все умершие - люди в возрасте от 64 до 95 лет.

По данным польских СМИ, в системе водоснабжения Жешува было подтверждено обнаружение бактерии легионеллы.

"Однако источник загрязнения пока неизвестен. На данный момент полученные результаты не дают основания для определения потенциального источника заражения. Еще около 100 проб воды из Жешува ждут проверку", - сообщили в местной санитарно-эпидемиологической службе.

Польская контрразведка ABW проводит собственное расследование, чтобы исключить внешнее вмешательство, которое могло привести к вспышке заболевания.

Стоит отметить, что Жешув - главный логистический центр Польши для отправки военной и гуманитарной помощи Украине и база для военных США.

Кроме Жешува, еще несколько случаев болезни легионеров обнаружили в других местностях - 1 в краковском регионе и еще в 2 в городе Острув-Великопольский, который за 450 км от Жешува.

В воскресенье в Жешуве тщательно продезинфицировали водопровод и промыли всю систему. Мэр Жешува Конрад Фийолек сообщил, что в городе до максимума увеличено количество хлора, ультрафиолетовых лучей и озона, используемых для очистки воды.

Грозит ли это заболевание украинцам

Увы, граждане Украины, которые проживают в Жешуве, могут заразиться болезнью легионеров, так как источник бактерии находится в воде. В санитарно-эпидемиологической службе пока не подтвердили, что источником заражения стал водопровод.

Желательно в ближайшее время не пить воду из-под крана, при необходимости - нагревать ее до температуры выше 50-60 градусов. Также с осторожностью посещать водоемы и бассейны.