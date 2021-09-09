Вакцинація вбиває 8-й ген, який налаштований на вібрації Бога: новий міф шириться Україною

Ні-ні. Цього разу все серйозніше. Адже мова йде про негативний вплив будь-яких вакцин на... зв'язок людини з самим Богом.

Здавалося б, сьогодні міфи про вакцинацію від коронавірусу вже нікого не здивують. Але ні. Бо український Facebook сьогодні сколихнула нова антивакцинаторська теорія. І вона ще більш абсурдніша, аніж ті, які вам доводилося зустрічати раніше (типу, що Pfizer призводить до безпліддя чи Moderna спричиняють імпотенцію).

Styler разом з провідним генетиком Юрієм Леоновим розвіюють один з найновіших (і найбезглуздіших) міфів про вплив вакцинації на людей.

Міф про 8-й ген і спайковий білок

9 вересня у соціальних мережах активно розповсюджується скриншот коментарів під одним із постів, який стосувався вакцинації вчителів та вихователів дитячих садочків.

У ньому мешканка Львова на ймення Наталія Юськів аргументує іншим юзерам, чому не пустить свою дитину до школи, якщо педагоги навчального закладу будуть вакциновані.

"Я ні при яких умовах не віддам дитину до вакцинованого вчителя. Я не наражатиму дитину на зараження спайковим білком. Крім того, вакциновані люди мають проблеми з 8-м геном, який відповідає за свідомість", - пише жіночка.

Декому стало цікаво, а що ж воно таке - "восьмий ген"? Точніше, яким чином він "відповідає за свідомість"?

І пані Наталія з радістю розповіла.

"Цей [восьмий] ген відповідає за емоції, свідомість і зв'язок з Богом. У душі є сенсори, якими вона налаштована на вібрації Бога. Вакцина ці сенсори закриває, а людина, відповідно, втрачає зв'язок з Творцем", - пише випускниця Львівського національного університету.

"Якщо ви чогось не знаєте, то це не означає, що його не існує", - додала жінка.

Скриншот

Багатьом ці слова видалися жартами. Але сторінка жінки у соціальній мережі кишить подібними антивакцинаторськими публікаціями та іншими постами про різноманітні теорії змов. А найцікавіше (чи найжахливіше) те, що її публікації знаходять підтримку у інших українців...

Чому слова Наталії Юськів - маячня (пояснює генетик)

На превеликий жаль, переконати людей у їхній відвертій неправоті, неможливо, якщо вони самі не хочуть бути переконані...

Але разом з генетиком відділу молекулярно-біологічних досліджень одного з найвідоміших медичних центрів Юрієм Леоновим ми прямо зараз розбиваємо "теорію" львів'янки і її можливих прибічників ущент.

Отож.

Генетик розвінчує міф №1

Спайковий білок коронавірусу відповідає за зв'язок віріону (вільної вірусної частинки) за зв'язок і проникнення у клітину. Частина вакцин використовує цей білок, як мішень для напрацювання антитіл. Заразити людину окремо спайковим білком неможливо. Бо це лише складова частина вірусу.

Генетик розвінчує міф №2

"Восьмий ген" і "вібрації Бога" - це взагалі абсурд, про який навіть і говорити не варто. Це просто, вибачте за грубість, - маячня!

У якості бонусу генетик розвінчує міф про вплив вакцини на репродуктивну функцію.

Цей міф розвінчано вже багато разів. Більше того. В Китаї, Ізраїлі, Великій Британії є жінки, які пройшли вакцинацію і вже завагітніли. Тому це теж абсурдний міф, який запущено антивакцинаторами.

Топ найрозповсюдженіших міфів про вакцинацію

Міфи про вакцинацію це явище, яке притаманне не лише нашій країні, а й усьому світові. ВООЗ, активісти і журналісти постійно борються проти брехні щодо негативного впливу щеплень на життя та здоров'я людини.

Серед найбільш популярних історій, які ширяться переважно соціальними мережами, можна виділити такі:

вакцинація проти COVID-19 може порушити менструальний цикл

авіакомпанії рекомендують вакцинованим людям не подорожувати літаками через підвищений ризик утворення тромбів

нобелівський лауреат Люк Монтаньє заявив, що всі вакциновані від COVID-19 помруть протягом двох років через антитілозалежне посилення інфекції

мРНК-вакцини - генетична зброя, яка змінює наші гени

вакцина проти коронавірусу спричиняє розсіяний склероз

Червоний Хрест заборонив вакцинованим бути донорами крові

Слід зауважити, що всі вони (і багато інших міфів) - розвінчані лікарями та науковцями з усього світу, а тому не мають нічого спільного з правдою.

А які абсурдні міфи про вакцинацію від коронавірусу доводилося чути вам? Пишіть у коментарях на нашій сторінці у Facebook.