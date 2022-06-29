"Свідомо голодувала": Леся Нікітюк розповіла, що з нею зробила війна

За словами Лесі, у неї були грандіозні плани на 2022 рік, проте 24 лютого все змінило.

"Мені довелося відмовитися від планів щодо кар'єри. У моїй роботі повинні були відбутися нереальні зміни в 2022 році. Глядачі побачили б мене в ролі героїні серіалу", - зізналася ведуча.

Нікітюк додала, що війна торкнулася також її сімейного життя.

"Довелося відмовитися і від планів на сімейне життя, на його будівництво. Я хотіла знайти в цьому році баланс між кар'єрою і особистим життям. Адже раніше у мене були зйомки - по 150-200 днів на рік", - розповіла артистка.

Крім того, Лесі довелося відкласти до кращих часів мрії про переїзд у власне житло. Однак знаменитість впевнена, що це все ж станеться після нашої перемоги.

"Також довелося відмовитися від покупки власного будинку, від ремонту, який я люблю. Переглядати ночами дизайн, підбирати люстри, планувати майбутнє, мріяти, як буду жити в красивому будинку... Але все ще станеться", - зазначила вона.

Нікітюк поділилася, що після початку війни вона перший час не могла нормально їсти. Ведуча почала активно волонтерити і допомагати переселенцям, проте все одно мучилася почуттям провини.

"Перші півтора місяці війни я свідомо голодувала, на мене всі ці події так вплинули. Коли ми відкрили притулок, коли почали заїжджати вимушені переселенці, почалися всі ці страшні новини про те, як вивозиться зерно наше українське... Коли люди сидять там під завалами, коли я розумію, що там закінчуються продукти - я просто свідомо почала голодувати. Я хотіла їсти, але не давала собі це зробити", – зізналася зірка.

Пізніше Леся звернулася до фахівця і все ж змогла налагодити режим харчування.

"Війна - це така штука ... Ти не знаєш, як правильно. У тебе почуття провини за все. Така ситуація була, і я почала з психологом працювати. Потім почали дуже хороші поради давати в Телеграм-каналах і в новинах. Я почала стикатися з такою ж проблемою, коли мені підписники так само писали. Я для себе зрозуміла, що ми просто не маємо права здаватися. Я з лінії фронту з Києва перейшла на лінію тилу, і я повинна робити все можливе, щоб допомагати тим людям, яким я можу допомогти - це наш громадянський обов'язок. Так всі зараз діють", - розповіла Нікітюк.