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На жаль: Пєсков зробив важливу заяву про "бесіду" Порошенка з Путіним

П'ятниця 10 липня 2020 15:54
На жаль: Пєсков зробив важливу заяву про "бесіду" Порошенка з Путіним
Порошенко не говорив з Путіним (колаж: РБК-Україна)
Автор: Светлана Мащенко

У Путіна зробили заяву про "розмову" Порошенка з Путіним

У Кремлі заявили, що Петро Порошенко Володимира Путіна не вітав з Днем Росії влітку 2014-го. Тоді росЗМІ тиражували цю новину, посилаючись на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Тепер же Пєсков каже, що нічого такого не було.

Так, журналісти попросили Дмитра Пєскова підтвердити або спростувати цю інформацію під час брифінгу 10 липня, пише Інтерфакс-Україна.

Прессекретар Путіна каже, що жодних привітань 12 червня 2014 року не було.

"Не можу вам підтвердити цей факт. Ніяких обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені в такі національні свята, не здійснювалося. Не здійснюється, власне, і зараз, на жаль", - сказав Пєсков.

Крім того Пєсков ще раз заявив, що нічого не знає про нібито дружнє спілкування Путіна і Порошенка 30 квітня 2015-го, опубліковане 9 квітня нардепом Андрієм Деркачем.

Нагадаємо, що Ірина Верещук, депутат від "Слуги народу", 6 липня в ефірі політичного ток-шоу звинуватила Порошенка в тому, що він у розпал війни на Донбасі нібито привітав Путіна з Днем Росії. Пізніше Верещук дорікнули, що вона повторила слова пропаганди росЗМІ.

Раніше ми писали, що партія Медведчука привітала РФ з днем Росії. Вони попросили діалогу і компромісу.

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