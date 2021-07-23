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Вчені створили препарат, який вбиває до 100% клітин пухлини грудей і метастазів

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П'ятниця 23 липня 2021 18:58
Вчені створили препарат, який вбиває до 100% клітин пухлини грудей і метастазів Фото: препарат швидко вбиває пухлинні клітини (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені представили результати випробувань експериментального препарату ErSO для лікування раку грудей. Він ніяким чином не зашкодить здоров'ю.

Про це пише ILLINOIS News Bureau.

Так, близько 75% всіх випадків раку позитивні по рецепторах естрогену, ErSO може змінити ситуацію для найбільш поширеної форми пухлини молочних залоз.

Окрім того, препарат має потенціал і для інших типів пухлин грудей, оскільки вимагає невеликої кількості рецепторів-мішеней.

Що показало випробування

Вчені проводили експерименти на мишах, які показали, має вбивчу дію для 95-100% ракових клітин пухлини і метастазів в кістках, головному мозку та печінці.

У більшості випадків пухлина скорочується вже за тиждень. Але є і такі випадки, коли пухлина скорочувалась на 99% всього за три дні.

Окрім того, навіть тоді, коли кілька ракових клітин залишалося в організмі, провокуючи рецидиви, пухлини залишалися чутливими до повторного лікування.

Як препарат діє на здорові клітини

Важливим фактором є те, що терапія не порушила репродуктивну функцію тварин. Фахівці дійшли до такого висновку, тільки після навіть не дуже високої дози препарату на моделях щурів, мишей і собак.

Подальші дослідження ErSO, зокрема клінічні випробування, будуть проводитися фармацевтичною компанією Bayer AG.

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