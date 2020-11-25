Ці поради маркетолога допоможуть вам заощадити в Чорну п'ятницю

Чорна п'ятниця може збанкрутувати багатьох (фото: freepik)

Всього кілька простих правил допоможуть вам вигідно скупитися на розпродажах в рамках Чорної п'ятниці

Чорна п'ятниця наближається! Але враження таке, що "чорний" вся тиждень. Буквально кожен магазин манить грандіозними знижками та акціями. Але чи чесні вони?

Чи вигідно купувати щось в Чорну п'ятницю?

Чорна п'ятниця – досить суперечлива штука. І треба знати, як правильно зробити покупки без шкоди для власного гаманця. Експерти ж зазначають – безпрограшно в ціні можна купити, наприклад, літні речі. Їх точно будуть розпродавати, а якщо ще й взяти базові – вони прослужать не один модний сезон. Максимальна ж знижка, яку магазини можуть собі дозволити без шкоди – до 15-ти відсотків, запевняють маркетологи.

"Багато компаній спеціально піднімають ціни на 50, 70, а можливо, і 100%, щоб пафосно зробити з них знижки 50-70%! Якщо дійсно хочете прикупити щось зі знижкою – подивіться, скільки ці товари коштують зараз", – радить маркетолог і бізнес-тренер Людмила Калабуха в ефірі каналу "Україна".

Лайфхак на Чорну п'ятницю

Але якщо знижка на речі – це колесо Фортуни, то на техніку дійсно більше реальних акцій. Ще один лайфхак – до кінця акції вона стає максимально дешевше.

Шопінг – це ще й азартна гра. Натовп покупців просто втрачає здатність до аналітики. Тут вже і спрацьовують інстинкти – обійти конкурента і урвати що-небудь собі. Зараз же карантин, так що швидше за все Чорна п'ятниця буде онлайн. Тому маркетологи ще більше намагаються залучити рекламою. Роблять її максимально великою, яскравою або дуже креативною.

"На рекламному ринку зараз простежується те, що у нас всіх банерна сліпота. Ми не реагуємо на слова, де міститься пропозиція, знижка, акція. Тому підприємцям треба підходити креативно. Так, деякі рекламні оголошення починаються навіть зі слів: ми не робимо знижок, ми не такі, як усі, ми поважаємо своїх клієнтів", – коментує маркетолог в програмі "Ранок з Україною".

Та все ж, щоб не набрати зайвого, експерти рекомендують, по-перше, планувати свої покупки, а по-друге, не тішити себе ілюзіями про речі, після яких ваше життя зміниться на краще.

Раніше ми писали, як вигідно зробити покупки в період Чорної п'ятниці.