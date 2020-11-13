Совершивший смертельное ДТП в Киеве таксист снимал на видео свое лихачество

Таксист хвастался в сети "мастерством" вождения
В Киеве водитель такси устроил смертельное ДТП, протаранив остановку на Окружной и сбив МАФ. В результате масштабной аварии погибли два человека, а сам водитель не пострадал.
Как сообщили в МВД, мужчина на автомобиле Hyundai в погоне за заработком перетрудился - около 8 утра 13 ноября таксист Über ехал сдавать машину, но уснул за рулем, что и привело к трагедии.
Оказалось, что мужчина любил гонять по улицам города, и в сети хвастался "мастерством" вождения, показывая, как игнорирует ПДД. Сегодня после совершения страшной аварии таксист был задержан. В полиции проинформировали, что тест на алкоголь показал отрицательный результат.
Как передает "Киев Оперативный", на своей странице в Instagram он выкладывал видео своего лихачества.
В комментариях к кадрам, на которых водитель гоняет по дорогам и нарушает ПДД, один из подписчиков советовал мужчине "Остановиться, пока остановка не будет последней".
Видео: Совершивший ДТП на Окружной в Киеве таксист любил гонять по улицам и нарушал ПДД
Пользователи сети возмущаются, как можно так игнорировать правила, подвергать опасности жизни других людей, и что такое лихачество способно рано или поздно привести к трагедии.
Ранее мы писали о том, что появилось видео момента ДТП в Киеве на Окружной, когда таксист влетел в остановку с людьми.
Напомним, что в Украине ужесточают правила для Bolt, Uber и Uklon, которые "работают вне закона".