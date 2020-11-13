Совершивший смертельное ДТП в Киеве таксист снимал на видео свое лихачество

в Киеве таксист устроил смертельное ДТП на Окружной (коллаж: РБК-Украина)

Таксист хвастался в сети "мастерством" вождения

В Киеве водитель такси устроил смертельное ДТП, протаранив остановку на Окружной и сбив МАФ. В результате масштабной аварии погибли два человека, а сам водитель не пострадал.

Как сообщили в МВД, мужчина на автомобиле Hyundai в погоне за заработком перетрудился - около 8 утра 13 ноября таксист Über ехал сдавать машину, но уснул за рулем, что и привело к трагедии.

Оказалось, что мужчина любил гонять по улицам города, и в сети хвастался "мастерством" вождения, показывая, как игнорирует ПДД. Сегодня после совершения страшной аварии таксист был задержан. В полиции проинформировали, что тест на алкоголь показал отрицательный результат.

Как передает "Киев Оперативный", на своей странице в Instagram он выкладывал видео своего лихачества.

В комментариях к кадрам, на которых водитель гоняет по дорогам и нарушает ПДД, один из подписчиков советовал мужчине "Остановиться, пока остановка не будет последней".

Видео: Совершивший ДТП на Окружной в Киеве таксист любил гонять по улицам и нарушал ПДД

Пользователи сети возмущаются, как можно так игнорировать правила, подвергать опасности жизни других людей, и что такое лихачество способно рано или поздно привести к трагедии.

Судя по этому видео, авария - это был лишь вопрос времени... Таких на дороге без аварий надо вытягивать с машины и пи**ить.

Какой ужас ....я таких на дороге объезжаю, пропускаю и соблюдаю правило 3 Д (дай дураку дорогу)... а если по-хорошему, то таких как он, лишать прав нужно.... с третьей полосы на первую и обратно - просто играет в компьютерную игру, забывая о реальности.... ну вот реальность его догнала, а теперь наступит суровая правда жизни...

Надо создать в полиции отдел по поиску и травмированию конечностей у таких инстаграммеров

Чего ж его мотает из полосы в полосу, не в компьютерной игре, или под кайфом?

Вот и остановился! Жаль ценой других жизней...

Ранее мы писали о том, что появилось видео момента ДТП в Киеве на Окружной, когда таксист влетел в остановку с людьми.

Напомним, что в Украине ужесточают правила для Bolt, Uber и Uklon, которые "работают вне закона".