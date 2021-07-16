Не робіть ці помилки: як правильно заморожувати ягоди на зиму

Основні помилки:

Брудні плоди. Ягоди та фрукти перед заморожуванням потрібно ретельно вимити й бажано – висушити. Після розморожування помити їх буде неможливо і доведеться або викинути, або вживати брудні.

Упакування і маркування. Харчова плівка для заморожування не підходить. Найоптимальніше - спеціальні контейнери або вакуумні пакети. Найважливіше, щоб ємність щільно закривалася, оскільки навіть при низьких температурах в морозильній камері запахи можуть змішуватися. Плівка від морозу рветься. Не забувайте про наклейки з датою заморозки - вони повинні бути на всіх контейнерах і пакетах.

Заморожування персиків і абрикосів. У свіжому вигляді їх заморожувати не рекомендується - вони потемніють. Найкраще - розділити їх на половинки, викласти в пластиковий контейнер і залити сиропом (200 г цукру на 1 літр води).

Яблуко. Ці фрукти теж не варто заморожувати у свіжому вигляді. Перетворіть яблука в пюре, а потім помістіть в морозильну камеру.

Швидкість заморожування фруктів

Якщо у вашої морозильної камери є функція швидкого заморожування - скористайтеся нею обов'язково. Чим швидше ягоди будуть заморожені, тим краще вони збережуться, краще буде їх структура і менше кристалів льоду.

Порція

Не варто морозити фрукти великими порціями - це незручно для використання взимку. Великі пакети доведеться розморожувати та заморожувати кілька разів. А це призведе до втрати смаку і структури. Робіть порційні пакети або контейнери – на один раз.

Цукор

Цукор при заморожуванні використовувати можна – наприклад, для полуниці. Але потрібно зробити таку заготівлю правильно - ягоди вимити, видалити плодоніжки. Скласти трохи ягід у великий посуд, додати цукор і перемішати. Коли полуниця почне виділяти сік, перекласти її в пластиковий контейнер, в якому будете заморожувати.

Важливо!

1. Заморожуйте тільки свіжі фрукти і ягоди. Вони не повинні бути м'якими або з ушкодженнями.

2. Заморожуйте в тому вигляді, в якому будете використовувати – у вигляді пюре, половинками, цілком, натертими.

3. Температура повинна бути -18 градусів. В таких умовах фрукти можна зберігати 12 місяців.

4. Заморожуйте сезонні продукти, які взимку купити неможливо або вони коштують дуже дорого.

5. З вишні, черешні – завжди виймайте кісточки перед заморожуванням.

6. Суницю, малину, чорну смородину – краще зберігати в контейнерах або заморожувати після подрібнення в блендері.