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Сова, жаворонок или голубь: как ваш тип влияет на судьбу

Сова, жаворонок или голубь? (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

По особенности режима активности и сна людей чаще всего разделяют на сов и жаворонков. Существует еще один тип - голубь, о котором известно меньше. Каждый из них имеет свое описание, значение и влияние на судьбу.

Об этом пишет SlovoFraza.

Энергетика и судьба людей-сов

Как известно, совы - это люди, период активности которых начинается ближе к вечеру, а утром они малопродуктивны. Наиболее подходящим решением для сов будет работа с графиком, который адаптирован под их личные нужды.

Совы проявляют очень креативный подход к жизни. У этих людей часто рождаются необычные и выдающиеся идеи. В их судьбе часто присутствует борьба, но они приобретают бесценный опыт и закаляют свой характер. Это связано с тем, что мир преимущественно живет по утреннему графику, поэтому совам часто приходится преодолевать себя и подстраиваться под реалии.

Они достаточно часто достигают богатства и успеха. Среди них много выдающихся людей. Для сов важно оставаться самим собой, а не стремиться себя "сломать", чтобы стать жаворонками.

Кто такие люди-жаворонки

Они просыпаются рано, проявляют высокую активность в первой половине дня, а затем, к вечеру, постепенно устают. Жаворонки обладают естественной настойчивостью и целеустремленностью.

В большинстве случаев их здоровье гораздо лучше, чем у сов. Это касается не только физического состояния, но и ментального, поскольку жаворонки реже страдают депрессивными расстройствами. Они также употребляют меньше алкоголя или табака и им проще справиться с вредными привычками.

Жаворонки любят планировать дела заранее, ведь просыпаются рано и имеют много активного времени. Они менее креативны, чем совы, не любят рисковать и отличаются стабильностью. Их финансовый успех менее значителен, чем у сов, и жаворонков меньше в списке самых богатых людей мира.

Люди-голуби, их энергетика и судьба

Голуби - это люди, которые являются своеобразным средним между жаворонками и совами. В большинстве случаев они просыпаются после восьми утра, не слишком активны после пробуждения, но при этом их энергетический уровень остается стабильным в течение всего дня, аналогично их производительности.

Люди с таким хронотипом обычно ложатся спать примерно в 11-12 часов вечера. Важным преимуществом голубей является способность адаптироваться к небольшим изменениям в режиме сна. Они могут лечь спать рано или поздно, но при этом не чувствуют сонливости утром и днем.

В условиях современного мира такой тип биоритма можно назвать наиболее благоприятным. Судьба людей с таким хронотипом складывается как нельзя лучше, поскольку они представляют золотую середину и в себе сочетают лучшие качества: креативность сов и дисциплину жаворонков.

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