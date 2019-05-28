Сосисочки і гречечка: Потап і Настя Каменських розповіли про улюблені страви

Потап і Настя Каменських, які зараз насолоджуються медовим місяцем в елітному турецькому готелі, розповіли про свої улюблені страви.

Так, в сюжеті програми "Ранок у Великому Місті" Каменських озвучила кілька продуктів, з яких складається її денний раціон.

"Риба, м'ясо - телятина або кролик. І... все", - сказала з посмішкою Настя.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

А ось Потап зізнався, що дуже любить гречку.

"У мене [улюблені страви] - сосисочки і гречечка. Серйозно. А чому б і ні? Я знаю одну дівчину, яка носить діаманти по 25-100 тисяч доларів у вухах, а її улюблена страва це кров'янка", - зауважив Потап.

До речі, гречку любить не тільки чоловік Каменських. Вона входить також в раціон інших українських зірок. Наприклад, гречану кашу обожнює дизайнер Катерина Сільченко.

Фагот з ТНМК віддає перевагу "борщу і горілочці". Герой останнього сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін любить стейки, картоплю і сирники.

"Люблю варенички, коли до тещі приїжджаю, або до мами. Обожнюю наполеон від мами", - зізнався телеведучий Григорій Решетник.

Але є зірки, які не уявляють свого життя без лобстерів, крабів та інших екзотичних продуктів.

Українські зірки назвали улюблені продукти

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських зробила пікантне зізнання про Потапа і розповіла, від чого вона заводиться.

Раніше ми писали про те, що Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки виступив на весілля зірок, відверто розповів про плани 32-річної Каменських та 38-річного Потапа щодо дітей.