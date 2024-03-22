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Сосиски бывают полезными. Диетолог поделилась очень вкусным рецептом, который не вредит фигуре

Пятница 22 марта 2024 12:29
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Сосиски бывают полезными. Диетолог поделилась очень вкусным рецептом, который не вредит фигуре Как приготовить домашние сосиски (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Светлана Фус

Промышленные сосиски однозначно относятся к вредной пище, которую следует избегать, ведь большинство из них имеет в составе консерванты и избыточное количество соли. А вот домашние сосиски могут быть полезными, если приготовить их по правильному рецепту.

О том, как приготовить полезные сосиски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.

Как приготовить полезные сосиски

Из данных ингредиентов выходит 12 сосисок среднего размера.

Ингредиенты:

  • куриное филе или готовый фарш - 500 г
  • лук - 1 шт. среднего размера
  • яйцо - 1 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • горчица в зернах - по желанию
  • специи - выбирайте без соли и сахара в составе
  • молоко - 50-100 мл (смесь не должна быть слишком редкой)
  • сливочное масло - 30 г
  • сок свеклы - если хотите, чтобы сосиски были розового цвета

Как приготовить

Нарежьте курицу кубиками и положите в чашу блендера. Добавьте яйцо, лук, чеснок, сливочное масло и сок свеклы. Взбейте все до однородной смеси. Эту массу посолите, поперчите, добавьте молоко и другие специи. По желанию можно добавить горчицу в зернах.

Поместите смесь в кондитерский мешок или просто сформуйте ложкой сосиски на пищевой пленке. Обверните и завяжите каждую сосиску отдельно. Сосиски отваривайте в кипящей воде в течение 15 минут. По желанию можно легонько поджарить готовые сосиски на сухой сковороде.

Оставшиеся сосиски - заморозьте в пленке. Или воспользуйтесь специальной силиконовой формой для сосисок.

Пример обеда с сосисками:

  • гречневая каша в готовом виде 120-150 г
  • сосиски 3-4 шт.
  • овощной салат, заправленный растительным маслом - 200-250 г

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