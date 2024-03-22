Сосиски бывают полезными. Диетолог поделилась очень вкусным рецептом, который не вредит фигуре
Промышленные сосиски однозначно относятся к вредной пище, которую следует избегать, ведь большинство из них имеет в составе консерванты и избыточное количество соли. А вот домашние сосиски могут быть полезными, если приготовить их по правильному рецепту.
О том, как приготовить полезные сосиски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.
Как приготовить полезные сосиски
Из данных ингредиентов выходит 12 сосисок среднего размера.
Ингредиенты:
- куриное филе или готовый фарш - 500 г
- лук - 1 шт. среднего размера
- яйцо - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- горчица в зернах - по желанию
- специи - выбирайте без соли и сахара в составе
- молоко - 50-100 мл (смесь не должна быть слишком редкой)
- сливочное масло - 30 г
- сок свеклы - если хотите, чтобы сосиски были розового цвета
Как приготовить
Нарежьте курицу кубиками и положите в чашу блендера. Добавьте яйцо, лук, чеснок, сливочное масло и сок свеклы. Взбейте все до однородной смеси. Эту массу посолите, поперчите, добавьте молоко и другие специи. По желанию можно добавить горчицу в зернах.
Поместите смесь в кондитерский мешок или просто сформуйте ложкой сосиски на пищевой пленке. Обверните и завяжите каждую сосиску отдельно. Сосиски отваривайте в кипящей воде в течение 15 минут. По желанию можно легонько поджарить готовые сосиски на сухой сковороде.
Оставшиеся сосиски - заморозьте в пленке. Или воспользуйтесь специальной силиконовой формой для сосисок.
Пример обеда с сосисками:
- гречневая каша в готовом виде 120-150 г
- сосиски 3-4 шт.
- овощной салат, заправленный растительным маслом - 200-250 г
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