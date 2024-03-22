Диетолог объяснил, чем же так полезен хлеб на закваске

Хлеб, изготовленный из ферментированной закваски, завоевывает все больше поклонников, считающих его более здоровым выбором. Собственно, это продукт ферментации, в котором тесто естественным образом поднимается благодаря выделяемому газу во время брожения зерна.

Почему этот продукт полезен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Олега Швеца.

Что означает хлеб на закваске

Закваска - это культура дрожжей и полезных бактерий, которые встречаются в природе и могут бродить около пяти дней. Технология изготовления многих классических видов хлеба предусматривает применение пекарских дрожжей для приготовления теста.

Питательная ценность хлеба

Мука или его смесь, используемая для приготовления закваски, влияет на профиль макроэлементов готового хлеба. 100 граммов (примерно два ломтика) хлеба на закваске содержат около 230 ккал; 7,8 г белка; 0,7 г жиров; 47 граммов углеводов; 2,9 г клетчатки; 0,81 г соли.

Чем такой хлеб полезен

Поддерживает здоровье кишечника

Хотя полезные микробы в закваске, как правило, теряются во время процесса выпечки, клетчатка и растительные соединения-полифенолы становятся более биодоступными. Они являются важнейшим источником питания для полезных микробов в кишечнике.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Процесс ферментации и высокое содержание клетчатки делают этот хлеб полезным для тех, кто имеет повышенный уровень сахара в крови, предотвращая стремительные прыжки глюкозы.

Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Как правило, диеты с высоким содержанием клетчатки связаны с меньшим риском атеросклероза сосудов и патологии сердца. Хлеб на закваске предлагает дополнительные преимущества благодаря процессу ферментации, и они усиливаются при использовании цельнозерновой ржаной муки.

Лучшее усвоение питательных веществ

Традиционная закваска происходит медленный процесс ферментации, результатом которого является повышение биодоступности витаминов и минералов в хлебе. Во время этого процесса также расщепляется белок (включая глютен), что облегчает его усвоение.

Преимущества в питательной ценности

Результаты одного из исследований показывают, что процесс ферментации улучшает биодоступность клетчатки и минералов. Среди прочего это связано с расщеплением фитиновой кислоты, содержащейся в зернах.

Этот продукт безопасен

Тем, кто придерживается безглютеновой диеты, например, больным целиакией, нельзя употреблять хлеб, изготовленный с применением заквасок из пшеницы, ржи, ячменя или других зерен, содержащих глютен. В питании людей с целиакией следует использовать муку без глютена.

Хлеб на закваске благодаря ферментации и полезным бактериям является одним из самых здоровых вариантов. Еще лучше, если он также выпекается из цельнозерновой муки.