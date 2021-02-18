Сусід Путіна: журналісти показали палац патріарха Кирила (фото)

Резиденція глави РПЦ знаходиться в лісі біля села Дивноморське (за 20 хвилин їзди від аеропорту Геленджика). Об'єкт будувався як духовно-культурний центр, і виглядає як розкішний палац. Зараз автодорогу до нього перекриває шлагбаум ще на дальніх підступах, а на підступах до садиби - стіни, і натягнутий колючий дріт.

Зазначається, що в цьому районі мису Ідокопас в Краснодарському краї РФ шлях і до моря, і в ліс перекривають високі паркани.

За парканом розташована ділянка лісового фонду 14,4 га, яка надана в оренду Московській патріархії РПЦ. Саме там і споруджена садиба, яку місцеві жителі називають "дачею патріарха".

Будувати цю резиденцію почали у 2005 році, перший камінь заклав ще патріарх Алексій II. Тут планувалося розміщення залу для засідань Священного Синоду та офіційних прийомів. У 2012-му вже патріарх Кирило повідомив про завершення будівництва коштом благодійників і Московського патріархату.

Садиба патріарха РПЦ Кирила по сусідству з палацом Путіна в Геленджику (фото: openmedia.io)

"За збігом обставин у тому ж 2012-му італійська газета Il Giorno розповіла, що для неназваної резиденції патріарха Кирила в Росії закуповували розкішні меблі італійської компанії Jumbo (один стіл з рідкісних порід дерева з інкрустацією ручної роботи в елітних московських меблевих бутиках коштує десятки тисяч євро)", - йдеться в матеріалі.

За даними Росреєстра, поруч з культовим комплексом патріархії розміщується критий басейн і 70 га виноградників, а також виноробне господарство. У 2019 році завод і виноградники були записані на РПЦ, а тепер власники ділянок і будівель в Росреєстрі приховані.

Кілька років тому в пресі з'явилася інформація, що господарство збирається виробляти Cabernet Sauvignon та інші класичні сухі вина з популярних сортів винограду і продавати їх під брендом Mezyb. Виноградники патріархії оцінюються щонайменше у 140 млн рублів (приблизно 52,7 млн гривень), а виноробня і резиденція з усіма будівлями - ще близько 22 млрд рублів (приблизно 8,3 млрд гривень).

Садиба патріарха РПЦ Кирила в Геленджику (фото: openmedia.io)