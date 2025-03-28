Солнечное затмение принесет молниеносные изменения трем знакам Зодиака: кому стоит приготовиться

Суббота, 29 марта, принесет с собой два выдающихся космических события - Солнечное затмение и Новолуние в знаке Овна. Астрологи отмечают: под влиянием этих явлений три знака Зодиака претерпят молниеносные изменения и начнут новый этап в жизни.
Кого ждут трансформации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Овнов ждут изменения вокруг самоидентичности. Вселенная заставит вас определиться с видением своей жизни. Нужно сосредоточиться не на тех обстоятельствах, с которыми вы смирились, а на том, чего вы действительно хотите. Со следующего дня появятся возможности для реализации целей.
Солнечное затмение побуждает вас перестать играть по чужим правилам. Вам нужно проявить себя и свои лидерские качества. Судьба подарит шанс показать свои способности, поэтому не пренебрегайте такой возможностью. Удача будет на вашей стороне. Смело осуществляйте свои мечты!
Ваша потребность быть самостоятельными выйдет на первый план под влиянием Новолуния и затмения. Вселенная осветит те отношения, которые помогают вам расти как личность, а также поможет разорвать связи с теми, кто наоборот замедляет ваше движение.
Частичное Солнечное затмение пройдет 29 марта 2025 года в 12:58 по киевскому времени и будет сопровождаться Новолунием в знаке Овна. Эти астрономические явления поспособствуют трансформациям, обновлению и новым намерениям.
Новолуние даст энергию для новых начинаний, особенно в сферах профессиональной реализации и личных отношений. А затмение запускает этап кардинальных изменений. Его рекомендуется использовать для самоанализа, планирования и определения с будущими целями.
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При написании материала были использованы следующие источники: Hindustan Times, Space, Astro.