Солнце подарит период радости пяти знакам Зодиака. Астролог назвала главных счастливчиков

В период с 23 октября по 21 ноября представители пяти знаков Зодиака могут ощутить положительное влияние Солнца. Оно способно повлиять на многие сферы жизни.

23 октября Солнце отвечающее за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществит ингрессию к знаку Скорпиона.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса оно это сделает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов. Солнце будет находиться в восьмом знаке Зодиака до 21 ноября 2024 года", - пояснила Соловьева.

Это - нейтральное положение для дневного светила.

Положительное влияние в период с 23 октября по 21 ноября ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Скорпион

Рыбы

Рак

Козерог

Дева.

Внимательными с действием Солнца в этот период следует быть:

Тельцам

Львом

Водолеям.

"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с рисками, опасностями, трансформациями, финансами. Изменения могут коснуться ситуаций, касающихся здоровья, досуга с детьми, разнообразных развлекательных и азартных игр, выступлений перед аудиторией, концертов, шоу, спектаклей, романтических отношений", - добавила она.