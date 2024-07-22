Солнце во Льве превратит жизнь этих знаков Зодиака в сказку. Астролог рассказала, что принесет нам 22 июля

Солнце во Льве - кому повезет

Светило, как рассказала астролог, будет находиться в таком положении до 22 августа 2024 года.

Его положительное влияние ощутят представители следующих знаков Зодиака:

Овен️

Лев️

Стрелец️

Близнецы️

Весы.

Внимательными к действием дневного светила в этот период следует быть:

Водолеям

Тельцам️

Скорпионам️.

"В этот период могут ускоряться ситуации, касающиеся детей, романтических отношений, хобби, творчества, азарта, публичных выступлений, шоу-бизнеса, предметов роскоши. Благоприятное время для педагогов, представителей спорта и искусства, руководителей и лидеров своей сферы", - пояснила астролог. .

Что принесет нам понедельник (иллюстрация: freepik.com)

Что следует и не следует делать 22 июля

"Неблагоприятный период для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Если неправильно используется энергия этих суток или человек создает себе ограничения, это может привести к ослаблению иммунитета, ухудшению здоровья и расстройству нервной системы", - рассказала Соловьева.

Главные советы этого дня таковы:

возможны посещения парикмахерской

пользз принесут коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи, упорный труд

энергия суток способствует раскрытию внутренней свободы, накоплению, плодородию, радости бытия, любви

полезные групповые упражнения, тантрические практики, трансформация сексуальной энергии, но не надо терять голову.

Впрочем, в этот день несет много неконтролируемой энергии. Понедельник может оказаться очень непростым.

Гороскоп на 22 июля (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогноз на вторник - на что обратить внимание

"22 июля - понедельник, день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать" , - объяснила астролог.

Также Соловьева рассказала, что Луна будет в сложном аспекте с Венерой, из-за чего возможны вспышки эмоций, проявления лени, разочарований, душевных волнений, расточительства и тщеславия.

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - добавила астролог.

"Этот день будет благоприятен для изобретателей и рационализаторов, государственных и политических деятелей, ученых-исследователей, особенно в тех сферах, которые связаны с техникой и механикой в любой отрасли, а также для людей, связанных с миром искусства, литературы и музыки, архитектуры и живописи", - добавила она.