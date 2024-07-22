Солнце во Льве превратит жизнь этих знаков Зодиака в сказку. Астролог рассказала, что принесет нам 22 июля

22 июля, как рассказала астролог Катерина Соловьева, Солнце, отвечающее за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществляет ингресию (входит) в знак Льва.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) эксперт рассказала, что принесет нам этот понедельник и каким знакам Зодиака больше всего повезет.
Светило, как рассказала астролог, будет находиться в таком положении до 22 августа 2024 года.
Его положительное влияние ощутят представители следующих знаков Зодиака:
Внимательными к действием дневного светила в этот период следует быть:
"В этот период могут ускоряться ситуации, касающиеся детей, романтических отношений, хобби, творчества, азарта, публичных выступлений, шоу-бизнеса, предметов роскоши. Благоприятное время для педагогов, представителей спорта и искусства, руководителей и лидеров своей сферы", - пояснила астролог. .
Что принесет нам понедельник (иллюстрация: freepik.com)
"Неблагоприятный период для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Если неправильно используется энергия этих суток или человек создает себе ограничения, это может привести к ослаблению иммунитета, ухудшению здоровья и расстройству нервной системы", - рассказала Соловьева.
Главные советы этого дня таковы:
Впрочем, в этот день несет много неконтролируемой энергии. Понедельник может оказаться очень непростым.
Гороскоп на 22 июля (иллюстрация: freepik.com)
"22 июля - понедельник, день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать" , - объяснила астролог.
Также Соловьева рассказала, что Луна будет в сложном аспекте с Венерой, из-за чего возможны вспышки эмоций, проявления лени, разочарований, душевных волнений, расточительства и тщеславия.
"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - добавила астролог.
"Этот день будет благоприятен для изобретателей и рационализаторов, государственных и политических деятелей, ученых-исследователей, особенно в тех сферах, которые связаны с техникой и механикой в любой отрасли, а также для людей, связанных с миром искусства, литературы и музыки, архитектуры и живописи", - добавила она.
К слову, ранее астролог назвала главный ритуал для привлечения денег.
Кроме того, недавно стало известно, что новая неделя подарит трем знакам Зодиака огромное чудо.