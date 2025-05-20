Солнце в Близнецах подарит счастливый билет только этим 5 знакам Зодиака

По словам эксперта, Солнце отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности. И именно во вторник оно совершает ингрессию в знак Близнецов️.

Солнце будет находиться в третьем знаке Зодиака до 21 июня 2025 года, подчеркнула астролог.

И его положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Близнецы

Весы

Водолей

Овен

Лев.

Внимательными с действием дневного светила в этот период надо быть:

Стрельцам

Девам

Рыбам.

"В этот период могут стартовать новые активности, связанные со здоровьем, досугом с детьми, разнообразными развлекательными и азартными играми, выступлениями перед аудиторией, концертами, шоу, спектаклями, творческим потенциалом, романтическими отношениями", - пояснила Соловьева.

"Для Солнца Близнецы ️- нейтральный знак, но здесь оно будет способствовать проявлениям коммуникабельности, сообразительности, остроумия, умению найти решение любой задачи, повышать интеллект и интуицию, организаторские таланты и красноречие" - добавила она.