Соловйов відповів Зеленському на запрошення на Донбас: а мені не можна

Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками нормандської зустрічі запросив пропагандистів Путіна на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати на Донбас і "ручками, ніжками подивитися Україну", перш ніж розповідати про Донбасі зі студії в Москві.

Про це він заявив у своїй авторській пропагандистської програмі. Соловйов заявив, що не може приїхати, оскільки йому заборонений в'їзд в Україну. Замість цього він запропонував Володимиру Зеленському приїхати до нього і записати з ними інтерв'ю.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наприкінці брифінгу досить різко відповів на питання російської журналістки про те, чи готовий він контактувати з жителями окупованого Донбасу.

Президент України сказав, що недавно їздив в Станицю Луганську, де особисто спілкувався з жителями окупованого Донбасу.

"Ви приїжджайте, я вам покажу. Але тільки щоб реально, а не як ваші, є там товариш Соловйов, весело говорить в Москві, що там відбувається. А я завжди кажу - приїжджайте, подивіться, що у нас в Україні відбувається. Походіть ніжками, ручками, оченятами, нічого страшного, туфлі, чи що там, Brioni не забрудните..." - заявив Зеленський.

Прес-конференція за підсумками нормандської зустрічі (відео: YouTube/Українська правда)