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Соленая красная рыба в 1000 раз вкуснее магазинной! Просто добавьте этот продукт

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Пятница 03 марта 2023 13:08
Соленая красная рыба в 1000 раз вкуснее магазинной! Просто добавьте этот продукт Как засолить красную рыбу дома (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Засоленная дома красная рыба может быть просто вкуснее магазинной, а может быть вкуснее в тысячу раз. Главное - воспользоваться правильным рецептом.

Способом засолки поделилась известная кулинар Alina FooDee на канале YouTube.

В чем секрет посола

Часто в красную рыбу, засоленную дома, добавляют сахар. Но кулинар советует этого не делать, а использовать только соль. Однако не обычную, а морскую нейодированную.

Рыбу можно выбирать по своему вкусу: семгу, форель или кету.

Составляющие на 1 кг рыбы

  • Вода - 1 л
  • Морская нейодированная соль - 280 г (1 стакан объемом 250 мл)

Пошаговое приготовление

Вскипятите воду с солью. Дайте воде полностью остыть.

Возьмите стеклянную или эмалированную посуду, положите рыбу. Залейте ее холодной водой с солью, чтобы она была полностью в рассоле.

Поставьте рыбу в холодильник на 6 часов. Слейте воду. Очистите от шкуры, косточек, нарезайте кусочками и наслаждайтесь.

Раньше мы писали, как выбрать самую лучшую сельдь.

Кроме того, читайте, как всего за час засолить красную рыбу.

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