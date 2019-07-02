Сонячне затемнення: де подивитися трансляцію

Сонячне затемнення відбудеться 2 липня в 22:23 за київським часом. Воно розпочнеться над Тихим океаном і по діагоналі пройде через Чилі і Аргентину. Повне сонячне затемнення - це одна з головних подій не тільки липня, але і всього літа.

Велика тінь Місяця, або умбра, спочатку досягне поверхні океану на схід від Нової Зеландії. Для того, щоб це побачити з Французької Полінезії вирушать кораблі і літаки.

Подивитися це унікальне явище можна буде на YouTube-каналі CosmoSapiens.

Нагадаємо, що астролог рекомендував, що День затемнення не підходить для операцій будь-якого роду, якщо тільки вони не викликані крайньою необхідністю.

Читайте також, що перше в історії відео сонячного затемнення, яке було знято в 1900 році, потрапило в мережу. Вражаюча відеозапис була опублікована Британським інститутом кіно і Королівським астрономічним товариством.

Раніше експерт дала астрологічний прогноз на липень 2019, який буде багатий на затемнення, плюс ретроградний Меркурій, припускає велику кількість обмежень дій.